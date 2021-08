L’OMS déclare que les injections de rappel du gouvernement ne sont pas nécessaires : quelle est la politique de la France ?

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme que les injections de rappel de covit ne sont pas nécessaires car des pays comme la France, le Royaume-Uni et les États-Unis se préparent à administrer la troisième dose.

Le scientifique en chef de l’OMS, Soumya Swaminathan, a déclaré lors d’une conférence de presse : « Nous pensons clairement que les données actuelles n’indiquent pas qu’une dose de rappel est nécessaire.

“Nous devons attendre que la science nous dise quand la dose de rappel est nécessaire et quels groupes de personnes en ont besoin”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que d’un point de vue “moral et éthique”, il ne serait pas bon que les pays riches commencent à donner une troisième dose.

La France prévoit de lancer une campagne de doses de rappel pour cinq millions de personnes éligibles en septembre.

Les personnes vivant dans des maisons de retraite et des unités de soins de longue durée, les personnes de plus de 80 ans vivant de manière autonome et les personnes immunodéprimées sont les plus vulnérables aux formes graves de Govt-19.

Lire la suite : 5 millions de Covit Booster en France – Comment vont-ils l’obtenir ?

Que dit la science ?

UNE Étudier L’immunité contre les vaccins messagers à ARN (tels que Moderna et Pfizer) était « forte » et « persistante » dans le magazine Nature en juin, mais a légèrement diminué au fil du temps.

L’efficacité du vaccin Pfizer est passée de 96 % à 84 % en quatre mois, augmentant le risque de réinfection par le virus. Une étude Sorti fin juillet, il n’a pas encore été revu.

On pense que les personnes âgées dont le système immunitaire est affaibli sont plus susceptibles d’avoir une immunosuppression.

Les souches de Covid-19 hautement contagieuses jouent un rôle important dans la diminution de l’immunité au vaccin.

UNE Étudier De l’Université d’Oxford, publié en août, à la lumière de la variante delta, il a été constaté que c’est la raison des vaccins Pfizer et Astrogenega.

Le vaccin Pfizer a prévenu 85 % des infections deux semaines après la deuxième dose, mais est tombé à 75 % après 90 jours. Deux semaines après le deuxième coup, Astrogeneka a bloqué 68% de tous les cas de cow-boys, et après 90 jours, il est tombé à 61%.

Quels autres pays prévoient de faire un rappel ?

Des campagnes de rappel sont prévues aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne à partir de septembre. Israël, qui a commencé sa campagne le 19 août, a déjà administré plus d’un million de doses de rappel.

Aux États-Unis, la dose de rappel est administrée à l’ensemble de la population huit mois après avoir reçu la deuxième dose. Les personnes vulnérables, telles que les personnes âgées et les agents de santé, seront les premières à se qualifier, car elles ont été vaccinées pour la première fois lors de la campagne initiale.

Les personnes de plus de 50 ans en Israël sont actuellement éligibles pour la dose de rappel. Il y a 32 millions ou plus de personnes de plus de 50 ans au Royaume-Uni.

Environ 100 millions de troisièmes vues devraient être livrées aux États-Unis seulement dans les prochains mois. Le président américain Joe Biden a promis d’envoyer “plus de 200 millions de dollars” à l’étranger. Il a déclaré : « Nous pouvons prendre soin des Américains et aider le monde en même temps. »

Cependant, l’effort mondial pour fournir un accès égal aux vaccins, Kovax, a jusqu’à présent lutté avec le manque de dose.

Kovacs a été lancé pour aider 92 pays pauvres à avoir accès au vaccin contre le COV, mais sur les 4 milliards de doses payées dans le monde, 80% sont jusqu’à présent allés dans des pays à revenu élevé ou intermédiaire.

