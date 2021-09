L’Europe couronne son roi maillet lors d’une cérémonie en France

“C’est un mode de vie qui fait rire”, a déclaré à l’AFP l’un des 500 membres du personnel de la cérémonie.

Le maillet moderne est une coiffure non sexiste qui attirera ceux qui sont contre la mode et l’harmonie en 2021. Il est plus court à l’arrière des cheveux et plus court sur les côtés et sur le devant.

“Nous ne nous soucions pas de la mode, ou si les gens nous regardent”, a déclaré un autre.

“Nous voulons que tout le monde se ressemble, quelle que soit votre couleur de peau, votre sexe, vos vêtements, votre coupe de cheveux”, a-t-elle déclaré.