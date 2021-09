Les Windner étaient frustrés après que les incendies de forêt français aient détruit les vignes

LE CANNET-DES-MAURES : Une fois après un incendie de forêt près de la France Côte d’Azur Les viticulteurs qui cultivent la fameuse récolte de la région prennent en compte les dégâts.Des vignes brûlées alignées dans une rangée de plantes carbonisées qui brûlaient depuis une semaine fin août. L’incendie a fait deux morts, 27 blessés et contraint environ 10 000 personnes à fuir autour de la zone de guerre, non loin de la célèbre station balnéaire de Saint-Tropez.Au moins un petit domaine viticole a complètement détruit ses drapeaux. Et les raisins survivants peuvent être endommagés par la fumée au point de ne plus pouvoir produire de vin pouvant être vendu. Pierre Audemard Le vignoble du Domaine de la Kisquille a perdu sa cave et son matériel dans l’incendie. “Nous recevons des centaines de messages de personnes qui souhaitent acheter notre vin, mais nous n’avons rien”, a-t-il déclaré à la chaîne locale France-Blue.Les MDCV Le groupe viticole, qui possède plusieurs vignobles dans la zone touchée, s’estime relativement chanceux, mais fait toujours face à des pertes.Environ 15 % des vignes ont été brûlées dans le vignoble du groupe Sato des Bertrands. Quelques rangées de vignes brûlées se séparent de la forêt sombre au-delà du vignoble vert et intact restant.Grâce aux efforts des pompiers et à l’organisation du vignoble, l’incendie a été stoppé sur son passage.« Les vignobles agissent comme un pare-feu naturel, empêchant l’air de se diviser et de déplacer le feu d’un site à un autre », a déclaré Maxim Madden, responsable des communications pour le MDCV.D’autres n’ont pas cette chance. Un petit domaine viticole de l’autre côté de la route, situé dans une zone dense d’arbres et de végétation, a été complètement brûlé par un incendie se déplaçant rapidement.Alors que les pompiers descendaient sur un vignoble enfumé, une famille restée sur place a tenté d’éteindre de petites flammes avec des pelles de jardin.Pour ceux qui ont la chance que les vignerons n’aient pas perdu leurs récoltes, leur attention se porte désormais sur les effets durables qui menacent leur production de vin lors des prochaines vendanges.“Même si le feu ne touche pas directement un vignoble, l’air enfumé peut en fait affecter le goût du vin”, a déclaré Mathen.Les viticulteurs ne sauront s’il existe un produit commercialisable que pendant le processus de vinification de la fermentation du jus de raisin et de sa transformation en vin.Dans une industrie qui apprécie la qualité constante et le style de vin de la région de la guerre, le souci est que la récolte peut avoir trop pollué la récolte pour récolter pleinement ses caractéristiques traditionnelles.“Nous devons avoir des sessions de dégustation très strictes pour cette récolte et nous assurer que le produit que nous fabriquons est de la plus haute qualité comme d’habitude”, a déclaré Mathen.Ce fut une année très difficile pour le vin français, avec l’étonnante gelée d’avril tuant les drapeaux et causant 2 2 milliards de pertes industrielles. Et puis une étude Attribut météo mondiale Il a dit que le gel est plus probablement dû au changement climatique.Les viticulteurs de la région de la guerre ont été confrontés à de longs étés et à des risques d’incendie, et l’été récent a frappé la région méditerranéenne plusieurs étés. Les scientifiques disent que le monde verra de plus en plus de tels événements météorologiques extrêmes provoqués par le changement climatique brûlant du charbon, du pétrole et du gaz naturel.Aujourd’hui, les terres du Sato des Bertrands sont vides, à l’exception d’un groupe de chevaux bien entretenus qui paissent lentement près d’une partie du vignoble. Alors que les pompiers combattaient l’incendie de forêt, les chevaux se sont précipités dans des remorques pour évacuer à l’approche des flammes grandissantes.