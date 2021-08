Les vaccins remplacent l’isolement pour ceux des États-Unis et d’Europe

Le refus du gouvernement de reconnaître les vaccins délivrés en dehors du Royaume-Uni a pris fin. À partir de 4 heures du matin, la plupart des pays de l’UE, huit pays européens et les voyageurs aux États-Unis entièrement vaccinés contre le virus corona peuvent voyager à partir des pays de la “liste orange” sans s’isoler à leur entrée au Royaume-Uni.

Les passagers américains à bord du vol 112 de British Airways en provenance de JFK, New York, ont été les premiers bénéficiaires après 6 heures du matin à Londres Heathrow.

Qu’est ce qui a changé?

Au cours des deux dernières semaines, les visiteurs en provenance de pays à risque moyen tels que l’Espagne, le Portugal, l’Italie et la Grèce ont pu éviter d’être isolés – jusqu’à ce qu’ils soient complètement vaccinés au Royaume-Uni par le NHS.

Le gouvernement propose désormais la même offre depuis les États-Unis et 25 pays de l’UE, ainsi que la Suisse, la Norvège, l’Islande et cinq petits pays européens.

Les passagers qui prévoient d’arriver au Royaume-Uni doivent effectuer un « test en vol » avant le départ et réserver un test PCR à l’arrivée, ou l’un des deux jours suivants.

Cette offre ne s’applique pas à ceux venant de France métropolitaine. En raison des craintes d’une “variante bêta” de Covit-19 dans l’île de la Réunion dans l’océan Indien. Ils doivent être isolés pendant 10 jours quel que soit leur statut vaccinal. Mais les voyageurs venant de La Réunion peuvent utiliser cette option sauf pour la France métropolitaine.

Les passagers voyageant d’Irlande vers le Royaume-Uni bénéficient du statut « super vert », sans aucun contrôle ni test.

Quelles preuves sont requises ?

Pour les Européens, le certificat du gouvernement numérique de l’UE ; Pour les Américains, les centres de vaccination et de cartes de vaccination, ainsi que la preuve que le voyageur est « généralement un résident des États-Unis ».

Cela signifie-t-il que des personnes isolées peuvent venir s’arrêter dans les 10 derniers jours ?

Non. Une fois que vous avez commencé à vous isoler, il n’y a que trois façons : terminer 10 jours d’isolement ; Si vous êtes au Royaume-Uni, payez un autre test le cinquième jour ; Ou quitter le pays.

Les voyageurs britanniques peuvent-ils se rendre dans n’importe quel pays sans restrictions ?

Non. La barrière évidente est les États-Unis, qui ont interdit aux non-Américains qui se trouvaient « physiquement » au Royaume-Uni par une série d’annonces présidentielles limitées depuis mars 2020 « 14 jours avant leur entrée ou leur tentative d’entrée aux États-Unis.

Rien n’indique que Joe Biden mettra fin à l’embargo – qui s’applique à d’autres pays européens – à aucun moment. Certaines personnes l’évitent en passant deux semaines au Mexique.

D’autres pays ont des interdictions de voyager en provenance du Royaume-Uni, y compris les Pays-Bas et la Belgique, tandis que l’Italie insiste sur cinq jours d’isolement.

Qui en profitera le plus ?

Les étrangers britanniques sont emprisonnés à l’étranger et veulent rentrer chez eux ; Les familles de personnes vivant au Royaume-Uni qui ne les ont pas vues depuis des mois ; Et pour certains touristes et voyageurs d’affaires, ils sont effectivement placés tout au long de l’année.

L’offre est-elle susceptible d’être prolongée ?

Oui, par exemple vers les pays d’Europe de l’Est tels que la Serbie, le Monténégro et l’Albanie, ainsi que vers de nombreux autres pays ayant des liens étroits tels que le Canada et le Maroc.

Quand auront lieu les prochains changements ?

Probablement lundi prochain à 4 heures du matin, la prochaine série de changements de “feux de circulation” a été annoncée jeudi par le secrétaire aux Transports Grant Shops.

On espère que certains pays, comme le Portugal et la Pologne, pourront figurer sur la “liste verte”, tandis que d’autres craignent qu’ils ne soient déplacés vers la catégorie obligatoire isolée “Ambre Plus”.

Que pense l’industrie du voyage des changements?

Les employeurs des compagnies aériennes britanniques ont écrit au secrétaire aux Transports Grant Shops, affirmant que les changements reflètent une évolution positive, mais que le Royaume-Uni « est loin derrière nos concurrents ».

Alors que l’Allemagne a récupéré 60% des vols pré-épidémiques et la France 48%, la première compagnie aérienne européenne, leader britannique, a chuté de 16% par rapport à 2019.

Les PDG de British Airways, EasyJet, Jet 2, Ryanair et Virgin Atlantic appellent à un « fardeau de test plus sévère et croissant pour les passagers », qu’ils appellent une taxe de 100 £ sur les vols.

Ils disent également que le statut de “liste verte” qui n’est pas isolé devrait être le statut par défaut quel que soit le statut vaccinal. Actuellement, l’hypothèse est un pays ambre.

“Le temps passe vite pour que les industries britanniques de l’aviation, du tourisme et du tourisme se remettent sur la bonne voie pour une reprise durable afin de protéger les millions d’emplois qu’elles soutiennent”, ont-ils déclaré.

“Nous ne pouvons pas rester immobiles cet été important, et nous vous exhortons à agir.”

Que dit le gouvernement ?

Le secrétaire aux Transports, Grant Shops, a déclaré: «Nous avons fait de grands progrès dans notre cheminement pour rouvrir les voyages internationaux, et aujourd’hui est une autre étape importante.

“Que ce soit la première fois que vous vous joignez à une famille depuis l’épidémie ou que l’entreprise ait bénéficié d’un commerce accru, c’est une amélioration dont nous pouvons tous profiter.”

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré: “En rouvrant le voyage non isolé pour les voyageurs entièrement vaccinés dans les pays européens et aux États-Unis, nous ramenons les amis et les familles un peu plus loin sur la voie par défaut vers le Royaume-Uni. Les entreprises sont une incitation. “