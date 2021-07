Les vacanciers britanniques ayant réservé pour la France perdront de l’argent s’ils n’y vont pas | Affaires de consommation

Des vacanciers optimistes quant à la hausse La France Dans certains cas, dans les semaines à venir, les hébergeurs leur disent qu’ils perdront leur argent s’ils n’obtiennent pas leur remboursement.

Le week-end dernier, le gouvernement britannique a pris la décision surprenante que des passagers étaient nécessaires Retours pour 10 jours d’isolement depuis la France – Même ceux qui ont été doublement vaccinés contre Govt-19 – ont laissé des milliers de projets de vacances en difficulté, avec beaucoup de pertes en conséquence.

Le déménagement a laissé des personnes, dont beaucoup avaient réservé depuis 2020, et a dû annuler car elles ne pouvaient plus être au travail pendant 10 jours après leur retour.

Alors que TFDS, P&O et Eurotonal offrent aux passagers la possibilité de reporter leurs réservations de bateau ou de train jusqu’en septembre 2022, de nombreux guides et autres prestataires d’hébergement semblent réduire des demandes similaires.

En avril 2020, le gouvernement français a autorisé les propriétaires de maisons de vacances et de campings à émettre aux consommateurs une note de crédit de 18 mois, où ses propres restrictions gouvernementales ont arrêté le tourisme.

Il est conçu pour éviter aux propriétaires d’avoir à payer des frais d’annulation importants et pour encourager les clients à maintenir leurs réservations. Si le crédit n’était pas utilisé, l’argent devait être retiré à la fin de la période de validité de 18 mois de l’avoir.

Cependant, si un autre logement est accordé cette année, le fournisseur semble être libre de fournir les conditions générales précédentes, ce qui signifie que de nombreux Royaume-Uni perdront en cas d’annulation en raison d’un changement des règles d’isolement à domicile.

Guardian Money a déclaré que les lecteurs ne seront pas renouvelés pendant un an par leurs fournisseurs d’hébergement, car leur dépôt est réputé avoir été annulé.

Canvas Holidays a déclaré à Emer Clin en juin que ses trois réservations de camps, qui devaient commencer le 24 juillet, n’iraient pas trop loin. Cependant, il a décidé de permettre aux clients d’effectuer des modifications gratuitement jusqu’à sept jours après leur arrivée, leur permettant ainsi de se réinscrire jusqu’en 2022.

Rory Poland, auteur de quel auteur ? Travel indique que certains clients de vacances à forfait peuvent obtenir un remboursement, mais ceux réservés séparément pour les vols et l’hébergement peuvent faire face à la guerre.

« Les retraits ou les garanties de votre hébergeur peuvent être très difficiles car les conditions d’annulation et de nouvelle réservation varient considérablement. Ceux qui ne sont pas en mesure de reporter leur réservation ou d’obtenir un remboursement peuvent prétendre à un peu de chance dans leur assurance – cependant, il est difficile de trouver des polices qui protègent contre le besoin d’isoler à votre retour. “

Les compagnies de bateaux se préparent pour les six semaines les plus chargées de l’année, mais elles disent avoir reçu un préavis d’une heure. La France Inscrit sur la liste Amber-Plus le 16 juillet.

L’assurance voyage souscrite après mars 2020 n’est généralement pas sujette à une telle annulation.

Cette semaine, les compagnies de bateaux ont demandé aux passagers d’accepter une nouvelle réservation ou un bon pour le voyage de l’année prochaine. TFDS, qui exploite des liaisons entre New Haven et Dieppe et Douvres et Dunkerque, a déclaré que les passagers devraient appeler sa ligne d’assistance dédiée. Les passagers qui ont réservé sur la route P&O’s College peuvent postuler en ligne. Brittany Ferris et Eurotanel ont signalé de longs appels de voyageurs et les ont encouragés à utiliser leurs sites Web respectifs pour annuler des voyages.