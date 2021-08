Les réservations de vacances en France ont augmenté de 75 % et ont été supprimées du statut « ambre-plus »

Les vacances en France battent leur plein.

Skyscanner a révélé que les réservations hebdomadaires du Royaume-Uni vers la France ont augmenté de 75 % en raison du changement de position du pays dans le système de feux de circulation.

Selon le site de recherche de voyages, les aéroports français les plus réservés sont Paris, Marseille et Nice.

Le tarif aller-retour moyen vers ces destinations est de 102 pour Paris, 4 164 pour Marseille et 55 £ pour Nice.

Le dimanche 8 août, la France est passée de “Amber Plus” à “Amber”, ce qui signifie qu’il n’était pas nécessaire de l’isoler une fois que les Britanniques entièrement vaccinés sont revenus. Cependant, les voyageurs non vaccinés doivent être isolés chez eux pendant 10 jours après des vacances en France FCDO.

Scanner de gratte-ciel L’intérêt pour les voyages à Dubaï a augmenté après l’annonce que les Émirats arabes unis s’éloigneraient de la liste rouge et passeraient à l’orange.

Les recherches de vols de Londres à Dubaï ont augmenté de 235% entre le 2 et le 9 août par rapport à la semaine précédente, et de 287% pour les vols de Manchester à Dubaï.

Les vacanciers se tournent également vers l’Europe centrale, les recherches de la Slovénie ayant augmenté de 235% suite à son passage à la liste verte.

Les recherches sur la Lettonie, quant à elles, sont passées à la liste verte, avec une augmentation de 70 % des recherches au Royaume-Uni au cours du mois dernier.

La Roumanie, un autre nouvel ajout à la liste verte, a connu une augmentation de 51% des recherches suite à son changement de statut.

Laura Lindsay, experte en destination de Skyscanner, a déclaré: «Les voyages internationaux reviennent définitivement dans les agendas des gens.

«La nouvelle directive pour les voyageurs vaccinés signifie que les voyages les plus attendus vers les favoris traditionnels tels que l’Espagne et la France peuvent se reproduire.

«Nous avons assisté à l’inclusion des Émirats arabes unis dans la liste Amber, à une augmentation des recherches et des réservations, à l’élargissement de la vue des voyageurs à l’automne et à une évasion du climat et du luxe.

“La liste des endroits non isolés pour les voyageurs non vaccinés est courte, mais le soleil d’été peut toujours être apprécié par les nouveaux arrivants à Malte, en Croatie et en Slovénie.”

Les recherches de voyage pour la Slovénie ont augmenté de 235% depuis le passage à la liste verte. Sur la photo, le lac Blood

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javed, a recommandé de surveiller le marché des tests de voyage, car l’Autorité de la concurrence et du marché (CMA) a promis de réduire le coût des tests PCR et antigéniques.

Plus de 400 entreprises privées sont répertoriées sur le site Web du gouvernement pour les vacanciers.

La CMA a averti qu’elle n’hésiterait pas à prendre des mesures coercitives contre ceux qui ont enfreint la loi et n’ont pas payé aux clients ce qu’ils ont payé.