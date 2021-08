Les recettes d’une comédie populaire en France révèlent des divisions croissantes

“Il y avait une ambiguïté dans la réaction au fur et à mesure que les gens changeaient, mais pas la série”, a déclaré Florence Lega-Mercier, conférencière à la Sorbonne et co-auteur de “Sense of Humour” avec Ann-Marie Paylett. “L’esprit du film reste le même, mais, depuis 10 ans, la France a changé.”

« On ne peut plus rire de rien » est une plainte fréquemment entendue, comme disent les conservateurs, et la France devient de plus en plus politiquement correcte.

En France, l’humour est traditionnellement considéré comme une forme de libération ou de catharsis, a déclaré Mme Bailet, enseignante à l’École normale supérieure. Voltaire s’est moqué du roi, a-t-il dit, tandis que le magazine satirique Charlie Hebdo s’est moqué de l’islam et des autres religions.

Mais à l’image de la réaction à la comédie dans les films “OSS 117”, rire n’est plus si facile pour changer la France.