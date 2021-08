Les pompiers français combattent Riviera Inferno pour le troisième jour

Des centaines de pompiers se sont battus pour une troisième journée mercredi pour contrôler les pires incendies de forêt en France en été près de la station balnéaire étincelante de Saint-Tropez sur la Riviera.

L’explosion survenue lundi soir au Plane des Moores Reserve Resort a mis le feu à environ 5 000 hectares (12 360 acres) dans une région réputée pour ses forêts, ses vignobles et sa faune.

Au moins 22 personnes, dont deux pompiers, ont jusqu’à présent subi des blessures mineures liées à l’inhalation de fumée ou à un incendie, ont indiqué des responsables locaux.

Un habitant inspecte les restes incendiés d’une maison détruite par un incendie de forêt près de Grimaud dans le département de la Guerre dans le sud de la France [Nicolas Tucat/AFP]

“L’incendie ne s’est pas propagé” mardi soir, mais “cela ne veut pas dire qu’il est sous contrôle”, a déclaré mercredi le porte-parole des incendies de la région de la guerre, Frank Graziano.

“Nous ferons le même travail de base qu’hier en versant de l’eau sur des endroits importants”, a déclaré Graziano.

Les responsables ont averti que le risque d’incendie serait très élevé jusqu’à mercredi en raison du temps chaud et sec. Les températures ont atteint 40 degrés C (104 F) ces derniers jours.

Environ 1 200 pompiers ont été dépêchés sur les lieux.

Mais les températures élevées et les vents forts ont forcé les autorités locales à évacuer environ 7 000 personnes des maisons et des camps, a déclaré mardi le comté de War, pour la sécurité de plusieurs bâtiments municipaux et écoles.

1 300 d’entre eux logeaient dans un camp du village de Bormes-les-Mimosas, juste en dessous de la côte de Saint-Tropez.

D’autres ont fui le village de La-Cart-Freenet, mais il n’y a pas eu de nouvelles évacuations dans la nuit, ont indiqué mercredi les pompiers.

“Nous avons commencé à sentir de la fumée vers 19 heures, puis nous avons vu des flammes sur la montagne”, a déclaré Cindy Thins, qui s’est échappée d’un camp près du poste de police lundi.

“On hésitait, mais après avoir vu ça, on a décidé de partir”, a-t-il déclaré à l’AFP.

Dans le ciel, près de Conferon, lors d’un incendie de forêt, de la fumée et des flammes s’élèvent alors que le soleil brille au coucher du soleil. [Nicolas Tucat/AFP]

“La guerre continue”

Le président français Emmanuel Macron, qui était en vacances dans un château côtier voisin, s’est rendu mardi dans la zone d’incendie.

“Le pire est encore à venir”, a-t-il déclaré, mais a averti que les prochaines heures seraient “absolument décisives” pour les efforts de lutte contre les incendies.

“La guerre continue et le feu n’est pas encore maîtrisé”, a déclaré Macron.

Le paysage détruit est “absolument terrifiant en termes de biodiversité et de patrimoine naturel … mais des vies sont préservées”, a-t-il déclaré.

Un incendie français se serait déclaré près d’une autoroute à 30 kilomètres (18 miles) au nord-ouest de Saint-Tropez.

“On ne l’a jamais vu se propager aussi vite, c’est trois ou quatre fois plus que d’habitude”, a déclaré à l’AFP Thomas Dompri, maire du village de La Garde-Freenet.

Malgré l’incendie de mardi, les autorités comptaient toujours le coût pour l’environnement.

« La moitié des réserves naturelles de la plaine des Moores sont éteintes », a déclaré Concha Aguero, directrice adjointe de l’Office français de la biodiversité.

L’avion canadien CL415 souffle de l’eau dans les bois pour éteindre un feu de forêt dans le département de la Guerre, près de Conference. [Nicolas Tucat/AFP]

Mardi, les lignes électriques incendiées gisaient sur le sol et de nombreux arbres autour de leurs arbres ont été brûlés, mais leurs branches sont restées intactes, ce qui indique que l’incendie s’est propagé à grande vitesse.

Des techniciens ont tenté de récupérer les connexions téléphoniques et électriques mercredi.

L’été s’est étendu à travers la Méditerranée, laissant des régions comme la Grèce, la Turquie, l’Italie, l’Algérie et l’Espagne dans les ruines du tabagisme.

L’incendie a fait 75 morts en Algérie et 16 en Turquie.

Le bassin méditerranéen est depuis longtemps confronté à des incendies de forêt saisonniers associés à son climat sec et chaud en été, mais les climatologues avertissent qu’ils deviendront de plus en plus fréquents en raison du réchauffement climatique d’origine humaine.

Une grave sécheresse et la chaleur – associées au changement climatique – ont déclenché des incendies de forêt cet été dans l’ouest des États-Unis et dans la région nord de la Sibérie en Russie.

Les climatologues affirment qu’il ne fait aucun doute que le changement climatique causé par la combustion de charbon, de pétrole et de gaz naturel entraînera des événements plus graves tels que des vagues de chaleur, des sécheresses, des incendies de forêt, des inondations et des tempêtes.