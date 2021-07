Le phare a été conçu par l’ingénieur Louis de Fox

Le Verton-sur-Mer, France :

Le phare de Cordoue en France, surnommé le “roi des phares” après avoir souffert du vent et de l’enflure pendant 400 ans, a été reconnu par l’UNESCO samedi.

Le phare, qui sera inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, est la dernière résidence en France et la deuxième fois qu’il est labellisé par l’Organisation du patrimoine mondial après celui de La Corogne en Espagne.

Selon le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, Cordoue a été construite à la fin du XVIe siècle et se dresse devant le domaine de la Gironde, dans le sud-ouest de la France, dans l’océan Atlantique.

Le phare a été conçu par l’ingénieur Louis de Fox puis redessiné par l’ingénieur Joseph Dealer à la fin du XVIIIe siècle.

La décrivant comme « un chef-d’œuvre de la signalisation maritime », l’équipe a ajouté : « La tour monumentale de Cordoue est ornée de pilastres, de colonnes, de modians et de cargoils.

« Il couvre les meilleures étapes de l’histoire architecturale et technique des phares et a été construit avec l’ambition de perpétuer la tradition des célèbres phares de l’Antiquité, illustrant l’art de construire des phares à l’époque de la navigation renouvelée, comme repères régionaux et outils de sécurité lorsque les balises ont joué un rôle important.

Le groupe note que l’augmentation de sa hauteur à la fin du XVIIIe siècle et en même temps les changements de sa chambre lumineuse étaient importants.

Ils “témoignent de l’avancée de la science et de la technologie de l’époque. Ses formes architecturales s’inspirent des modèles anciens, du manoir de la Renaissance et du langage architectural spécifique de l’école française d’ingénieurs, Ecole des Pondes et Sauss auss.”

