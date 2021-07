Écrit par Aurélian Frieden

Plus de 160 000 manifestants sont descendus dans les rues en France samedi pour protester contre le gouvernement COVID-19[feminine Politique de pass sanitaire, avec de brefs affrontements entre manifestants et policiers en grande partie découverts à Paris, des bombes lacrymogènes rappelant le soulèvement des Gilets jaunes d’il y a quelques années.

De même, dans des villes d’Italie, des milliers de personnes ont protesté contre la demande du gouvernement selon laquelle, jusqu’au 6 août, elles sont autorisées à entrer dans plusieurs endroits connus sous le nom de Digital Govt Certificate de l’UE, un laissez-passer vert élaboré.

En Australie, 3 500 manifestants pour la plupart masqués se sont affrontés samedi avec la police contre le verrouillage mensuel de Sydney, faisant craindre un événement suprémaciste qui pourrait ajouter à la soutane croissante de la ville. Des manifestations sans restriction ont eu lieu à Melbourne, à Adélaïde et à Brisbane, qui sont sous verrouillage.

Les manifestations contre les serrures n’étaient pas nouvelles, mais les manifestations européennes comportaient un élément nouveau. Ils visaient contre la nouvelle stratégie hémisphérique de la France et de l’Italie d’accélérer les vaccinations et d’endiguer la dernière épidémie de la maladie : rendre la vie sociale indésirable pour ceux qui refusent de se faire vacciner, tout en arrêtant les injections.

Des manifestants participent samedi à une manifestation en France contre les restrictions imposées par la France au Covit-19. (Photo : Reuters)

En France, la délivrance d’un passeport sanitaire – justificatif papier ou numérique de vaccination complète, du dernier test négatif ou de la dernière récupération COVID – est obligatoire pour assister aux grands événements dans les théâtres et salles de concert, et pour pénétrer dans les salles culturelles du pays, dont les cinémas et musées. Et des théâtres.

En Italie, le même genre d’endroits nécessitera un pass vert.

“Liberté!” Et “A bas la dictature !” Agences-France Presse a rapporté que des manifestants brandissant des drapeaux se sont rassemblés de Naples au sud à Turin au nord. Les manifestants à Milan trempés de pluie, “No Green Pass!” A crié.

Des policiers en tenue anti-émeute ont pris d’assaut un rassemblement à Paris samedi, emmenant des centaines de manifestants par camion. (Photo : Reuters)

Le ministère français de l’Intérieur a publié le nombre de manifestants qui ont défilé à Paris, Marseille, Montpellier et une douzaine d’autres villes françaises : plus de 100 000 personnes ont manifesté contre les manifestations la semaine dernière à travers le pays.

Le projet de loi, actuellement examiné par le Sénat français, devrait être adopté dans les prochains jours, étendant l’obligation de délivrer des cartes de santé aux cafés, bars, restaurants et gymnases et ajoutant des amendes aux entreprises qui ne respectent pas la règle. Les visites dans les hôpitaux ou les maisons de retraite et les trajets longue distance en train et en bus nécessiteront un abonnement santé en cours de validité.

Le projet de loi imposerait des amendes aux agents de santé, aux pompiers et à d’autres – souvent ceux qui sont malades ou qui s’occupent des personnes âgées – jusqu’à ce qu’ils soient obligés de se faire vacciner ou de licencier d’ici le 15 septembre. La version actuelle de la loi, qui peut encore être modifiée par les législateurs, impose l’isolement pendant 10 jours après un test positif pour le virus.

La télévision française a montré des manifestants portant des répliques de vestes de marque du mouvement des Gilets jaunes qui ont secoué la France en 2018 et 2019. Le mouvement était enraciné dans la colère contre les inégalités économiques, mais soutenait également une rhétorique anti-élite et une profonde méfiance à l’égard du gouvernement, dont la plupart était dirigée directement par le président Emmanuel Macron par son vitriol.

Le même esprit a animé le mouvement croissant des laissez-passer anti-santé ces dernières semaines, faisant craindre qu’une sérieuse marge d’opposition violente ne s’unisse dans les semaines à venir. Cependant, le mouvement des Gilets jaunes n’avait pas le même niveau de sympathie populaire qu’il commandait. Les sondages montrent que la majorité du pays accepte la stratégie de Macron, et une augmentation du nombre de vaccins semble s’arranger.