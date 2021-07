Les Indiens vaccinés peuvent désormais s’envoler pour la France. Vérifiez les détails

Mise à jour sur les voyages internationaux : Maintenant que la situation du gouvernement dans le pays s’améliore, de nombreux pays ont commencé à délivrer des permis aux voyageurs en provenance d’Inde. La bonne nouvelle est que les voyageurs indiens peuvent désormais se rendre en France alors que les taux d’infection au COVID-19 en Inde baissent, ajoutant le pays à la liste jaune. SchengenVisaInfo.com ReportageA lire aussi – Bonne nouvelle pour les voyageurs internationaux ! Singapour pourrait autoriser les voyages non isolés à partir de septembre

Bonne nouvelle pour les voyageurs indiens ! Les Indiens entièrement vaccinés peuvent désormais se rendre en France. Vérifiez les détails

Alors que la France a décidé d'accueillir les voyageurs en provenance d'Inde, les centres des visas de Delhi et de Mumbai ont maintenant commencé à accepter toutes les demandes de type de visa. De plus, les enfants originaires d'Inde n'ont pas à être isolés lorsqu'ils viennent en France. Eh bien, c'est incroyable !

Cependant, les voyageurs en provenance d’Inde doivent appartenir à l’une des catégories suivantes pour être autorisés à entrer dans le pays :

Le voyageur doit être entièrement vacciné avec l’un des vaccins approuvés par l’Agence européenne des médicaments, Pfizer / Commonwealth, Moderna, AstraZeneca / Vaxveria / Covshield, et être titulaire d’un visa Schengen de type D valable trois à cinq ans. En particulier, le voyageur doit avoir passé sept jours après avoir reçu son dernier vaccin gouvernemental. Le voyageur doit être muni d’un certificat de vaccination prouvant qu’il ne présente aucun signe d’infection gouvernementale. Le voyageur n’a pas été vacciné ou n’a pas encore reçu de vaccins approuvés, y compris la covaxine. Le voyageur est titulaire d’un « Passeport talent » ou étudiant ou chercheur. Cependant, ils doivent recevoir un test PCR négatif effectué dans les 72 heures ou un test rapide d’antigène 48 heures avant le départ.

En fait, avant la France, les responsables de l'UE, les entreprises de tourisme et de tourisme, ainsi que les étudiants et le personnel des pays concernés ont exhorté le gouvernement allemand à lever son interdiction de voyager à l'étranger, et l'Allemagne a assoupli les restrictions de voyage imposées aux voyageurs indiens.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Inde a signalé 415 décès et 29 689 cas positifs de virus corona. Depuis janvier 2020, le pays a connu 4 170 155 décès et 31 440 951 infectés par le virus mortel.

Le 23 juillet, le gouvernement de l’Union a déclaré au Lok Sabha qu’un total de 135 crores de vaccins seraient probablement disponibles dans tout le pays entre août et décembre de cette année.