Les Français de Londres se réjouissent

Les Français d’Angleterre attendaient des nouvelles depuis des mois. C’est tombé mercredi soir : fini les 10 jours de solitude au retour de France pour se faire vacciner doublement. Selon le code couleur britannique, l’hexagone va de la liste ambre plus à la liste ambre. C’était déjà le cas pour d’autres pays européens, mais en raison de la variation bêta, bonne ou mauvaise, la France a continué à être une exception. Lore, le designer de meubles, a tout changé. « Mon camarade est libre, il n’arrête pas d’être seul, confie-t-elle. Grâce à ce changement, il peut venir en France avec nous ! J’avais prévu de rendre visite à ma famille seule avec ma famille du côté lyonnais. de ma belle-mère qui habite à trois heures de Londres.”

350 euros d’essais

Au lieu de cela, Laurel a passé une semaine supplémentaire avec son employeur et sa famille à essayer de négocier un emploi en France. Edwina, pour un entraîneur général, le soulagement est le même. “Nous prévoyons de déménager en France depuis août 2020 car nous n’avons pas vu notre famille. Mais à mon retour, il a expliqué que je devais consulter par téléphone et vidéo et travailler à distance. Cela restreint mon travail. Cela me stresse. collègues, mais aussi nos vacances Nous rencontrons des amis qui habitent à Hastings (sur la plage, dans le sud-est de l’Angleterre, Note de l’auteur) Cela n’est pas possible isolément. En position budget, on économise entre 300 et 350 euros car on a moins d’essais sur lesquels revenir. « En fait, les essais de retour obligatoires depuis l’étranger sont facturés au Royaume-Uni. Les prix varient de soixante euros de l’heure et plus de 150 euros par test comme prévu, selon les tests et les fournisseurs. test le deuxième jour de leur voyage Maintenant, le 8ème jour du test, Vous pouvez ajouter une option inexplicable pour sortir de la solitude le 5ème jour.

Soyez vigilant

Mais malgré cette bonne nouvelle, Edwina reste vigilante. En juillet, les Français du Royaume-Uni pensaient déjà qu’ils pourraient être dispensés d’isolement s’ils étaient doublement vaccinés le « jour de l’indépendance », le 19. Cependant, il y a trois jours, le gouvernement a changé d’avis.

Beaucoup de chapeaux Le pigiste Killo Loyo, qui a créé la vidéo et travaille en tant que consultant stratégique, est également vigilant. “Il a été annoncé par le ministre britannique des Transports qu’il serait valable trois semaines. Il a été fixé alors qu’il y avait moins de cas qu’il n’y en avait… J’avais prévu de partir fin août, donc c’était bien que je Je n’ai pas pu changer mes dates en si peu de temps en raison de mes obligations professionnelles. Les restrictions ne devraient pas changer avant la fin du mois. En date du 5, il y avait environ 30 000 nouveaux cas positifs par jour au Royaume-Uni.