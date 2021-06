Les élections allemandes et françaises pourraient peser sur l’euro

Les principales paires de devises ont été limitées avec des limites de trading strictes ces derniers temps.

Tous les mouvements du taux de change clé euro-dollar se sont produits dans l’allée 17 1,17-1,23 $ au cours de l’année écoulée. Après un rebond début 2021 à la suite de l’accord commercial sur le Brexit, la livre sterling se négocie dans la fourchette serrée 85p-87p par rapport à l’euro depuis la mi-février.

L’une des raisons du trading limité est le dollar américain très stable cette année. Le dollar a perdu du terrain au cours des trois derniers trimestres de l’année dernière, son principal avantage en matière de taux d’intérêt s’étant érodé par rapport aux autres devises, la Réserve fédérale ayant réduit ses taux à presque zéro.

Cependant, avec des améliorations majeures des prévisions de croissance et d’inflation partout, mais surtout aux États-Unis, le dollar s’est stabilisé. Les États-Unis sont désormais plus avancés que les autres économies pour sortir de la récession de 2020. Cela a vu les marchés apporter le calendrier de la hausse des taux américains en 2022 et le prix du resserrement fédéral. Les taux américains ont maintenant augmenté à environ 2% d’ici la fin de 2026.

L’appel des mouvements sur les marchés des devises est au mieux difficile, mais quand il n’y a toujours pas de direction claire. L’objectif de « la tendance est votre ami » sur les marchés des changes n’aide pas beaucoup à l’heure actuelle. Des facteurs similaires opèrent sur les marchés des changes. Une forte régénération en action a lieu presque partout et les gouvernements de la plupart des pays développés fournissent un soutien financier supplémentaire.

Pendant ce temps, toutes les grandes banques centrales disent qu’elles ne resserreront pas leur politique monétaire à l’avance. Malgré le niveau important de l’inflation, les taux sont partout restés très stagnants, ce qui, selon les banques centrales, sera temporaire. Nous spéculons depuis un certain temps que d’ici 2021, il y aura des limites de trading sur les marchés des changes.

Cependant, à un moment donné, cela se brisera et nous aurons des mouvements de devises importants. Les taux d’intérêt sont l’un des principaux moteurs des marchés des changes et leur stabilité est importante pour les dernières limites de négociation à court terme des devises. La hausse des taux est très probable aux États-Unis et au Royaume-Uni l’année prochaine, tandis que les taux de la zone euro devraient être suspendus et donc profondément négatifs. L’augmentation des écarts de taux d’intérêt devrait soutenir le dollar et la livre sterling.

En attendant, il est difficile d’imaginer une remontée de l’euro. En effet, l’Allemagne et la France font face à des élections cette année et l’an prochain, ce qui pourrait peser sur l’euro.