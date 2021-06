Les dirigeants allemands et français exhortent les gens à être vigilants face au virus

Merkel a déclaré qu’il était bon de voir des milliers de fans lors du récent match Allemagne-France à Munich.

Les dirigeants allemands et français ont appelé à une prise de conscience pour empêcher la propagation de la variante du virus corona, incitant la Grande-Bretagne à retarder la planification et à faciliter le contrôle de l’épidémie au Royaume-Uni cette semaine. La chancelière Angela Merkel a déclaré vendredi que le nombre actuel de nouvelles infections par Govt-19 en Allemagne était très faible et que la variante delta “invasive” entraînerait une augmentation du nombre de nouveaux cas.

“Nous ne pouvons pas prétendre que la couronne est terminée”, a déclaré Merkel aux journalistes à Berlin. “Malgré un sentiment comme celui-ci par une chaude soirée d’été, on peut voir à partir de l’exemple de Lisbonne que les choses peuvent changer rapidement”, a-t-il déclaré. “C’est pourquoi je pense qu’il est important d’être prudent, donc nous avons un été avec beaucoup de libertés, mais pas encore toutes les libertés.”

En réponse à une augmentation des cas de variation delta, les autorités portugaises ont interdit les déplacements à l’intérieur ou à l’extérieur de la région de la capitale au cours du week-end à venir. Plus tôt cette semaine, le Premier ministre britannique Boris Johnson a levé les restrictions sur les interactions sociales pendant quatre semaines, le gouvernement ayant signalé des milliers de nouveaux cas confirmés, principalement avec une variation delta.

Interrogée sur le voyage au tournoi de football Euro 2020, Merkel a déclaré qu’il serait agréable de voir des milliers de fans lors du récent match Allemagne-France à Munich. “Mais quand je regarde d’autres stades dans d’autres pays européens, j’ai un léger doute que ce soit la bonne réponse à la situation actuelle”, a-t-il déclaré dans une note sur la Hongrie, où les officiels ont autorisé les matchs sans restreindre le nombre de spectateurs.

Merkel s’est entretenue avant le dîner avec le président français Emmanuel Macron, qui a accueilli un dirigeant étranger en Allemagne depuis l’année dernière. Macron a déclaré qu’il était important d’être conscient de la nouvelle variation et que le prochain sommet de l’UE discuterait de la manière de mieux intégrer les restrictions de voyage pendant les épidémies que le camp combat depuis plus d’un an depuis l’éruption.

Les pays de l’UE ont administré au moins une dose du vaccin à la moitié de leur population, et un tiers à deux injections. Au Royaume-Uni, qui a quitté le camp l’année dernière, le taux de vaccination est élevé. Outre l’épidémie, le sommet européen de la semaine prochaine abordera des questions de politique étrangère telles que les relations du camp avec la Russie et la Turquie et l’avenir de sa politique générale de sécurité et de défense.

Macron a salué l’engagement du président américain Joe Biden envers l’OTAN. “La sécurité européenne et l’autonomie stratégique de l’UE ne sont pas une alternative au système transatlantique, mais je pense que nous avons réussi à établir l’idée qu’il en est une composante solide”, a déclaré Macron à propos des récentes réunions avec Seven et l’OTAN au sein du groupe. . .

Merkel a accepté. “Nous pouvons tous être heureux que (Biden) crée à nouveau un environnement de coopération dans lequel chacun a certainement sa part”, a-t-il déclaré.

“Mais je vois un besoin absolu, c’est que les États-Unis attendent de nous que nous agissions de concert. Nous disons quelles tâches nous pouvons entreprendre et quelle contribution nous pouvons apporter.”