Les cas de Covid-19 ont chuté depuis que la France a introduit son passeport vaccinal – cela se produira-t-il également au Canada ? – Nationale

Un mois après que la France a présenté son passeport vaccinal, ce pays COVID-19[feminine Les cas ont diminué et les vaccinations ont augmenté.

Avec l’émergence de programmes de certification des vaccins dans certaines provinces, l’expérience française peut fournir des indices sur ce à quoi les Canadiens s’attendent – bien que certains experts croient que le nombre de cas sera réduit par les passeports de vaccination.

La France a présenté son passeport vaccinal, ou “Pass Saniter”, le 9 août, offrant le statut vaccinal ou montrant un test négatif récent, des repas au restaurant, des embarquements dans les trains et les avions et la visite des centres commerciaux.

Au lendemain de l’annonce de cette politique par le président Emmanuel Macron le 12 juillet, plus d’un million de personnes se sont inscrites à des rendez-vous de vaccination, malgré les protestations contre cette décision.

L’histoire continue sous l’annonce

Données gouvernementales Au 30 août, près de 72 % de la population française totale avait reçu une dose unique du vaccin Govit-19.

Alors que le pays a enregistré environ 23 000 cas dans la semaine du 9 août – lorsque la politique est entrée en vigueur – le 2 septembre, il n’a enregistré que 15 911 nouveaux cas.

Lire la suite: La France a établi le record de rendez-vous pour les vaccins après une pression croissante avec la politique Macron

Le Dr Peter Juni, professeur de médecine et d’épidémiologie à l’Université de Toronto et directeur scientifique du programme consultatif scientifique Govit-19 en Ontario, a déclaré qu’il était un peu difficile de dire si le programme de passeport vaccinal ou autre était à blâmer. pour la baisse des cas. .

Mais il pense qu’il est clair que le plan a eu un impact sur les taux de vaccination.

“Ce que nous avons vu clairement en France, c’est que la couverture vaccinale a été prise au moment où ils ont atteint un plateau. C’était donc vraiment un véritable coup de pouce à la couverture vaccinale, bien sûr”, a-t-il déclaré.

Lire la suite: Le Passeport québécois pour les vaccins entre en vigueur aujourd’hui. Voici ce que vous devez savoir

Après les matchs de football de l’Euro 2020 cet été, la France et plusieurs pays européens ont été infectés par le Covit-19, a déclaré Juni. Mais après cela, la France “a mis en place diverses mesures et ils ont clairement contrôlé l’épidémie, ce qui est une excellente nouvelle”, a-t-il déclaré.

L’histoire continue sous l’annonce











3:22 Govit-19 : des milliers de personnes manifestent à Paris contre le pass santé de Macron





Govit-19: Des milliers de personnes manifestent à Paris contre le laissez-passer sanitaire de Macron, visite de la police – 31 juillet 2021



L’annonce des besoins en vaccins pour participer à diverses activités augmente le taux de vaccination, a convenu le Dr Isaac Bochos, épidémiologiste au Toronto General Hospital.

“Quand on regarde les taux de vaccination, ils ont monté en flèche dès qu’on a annoncé que le programme de certification de vaccination serait mis en place, c’est arrivé en France, c’est arrivé au Québec puis en Colombie-Britannique”, a-t-il déclaré.

Même en Ontario, le programme de certification de vaccination n’a été annoncé que mercredi, selon un tweet de la ministre provinciale de la Santé, Christine Elliott.

Bonne nouvelle! Hier, les réservations pour le système provincial ont doublé. Aujourd’hui, nous voyons déjà des milliers d’autres Ontariens rouler des mains, la moitié d’entre eux recevant la première dose. – Christine Elliott (Renseignements) 2 septembre 2021

Dans de nombreux cas, les jeunes s’inscrivent pour se faire vacciner, a déclaré Bokoch, probablement parce qu’ils ont réalisé qu’ils avaient besoin d’une preuve vaccinale pour une vie plus normale.

L’un des principaux objectifs du passeport de vaccination ou du programme de certification est d’augmenter les taux de vaccination, a déclaré Juni, mais il pense que cela contribuera à réduire la propagation du virus dans les zones à haut risque telles que les restaurants ou les gymnases.

Lire la suite: Voici à quoi ressemblent les programmes de certification de vaccination Covit-19 à travers le Canada

“Si nous n’autorisons que les personnes entièrement vaccinées dans les zones à haut risque, cela signifie que le risque que tout le monde propage la maladie est considérablement réduit”, a-t-il déclaré.

Selon les derniers chiffres, le nombre de personnes vaccinées est bien inférieur au nombre de personnes non vaccinées.

“La deuxième partie est de sauver les personnes non vaccinées du problème car ce sont principalement les personnes non vaccinées qui se retrouveront dans nos écoles et nos hôpitaux”, a déclaré Juni. “Par conséquent, si nous ne voulons pas que le système de santé soit surpeuplé, nous devons expulser ceux qui ne sont pas vaccinés des organisations à haut risque.”

Lire la suite: Doug Ford dit que le gouvernement fédéral aurait dû former un organisme national après s’être opposé aux passeports vaccinaux COVID-19

L’histoire continue sous l’annonce

Cependant, Pocho prévient que les certificats de vaccination n’éliminent pas le risque de congestion intérieure.

“Nous savons que les gens peuvent toujours être affectés par le vaccin. Ils sont moins susceptibles d’être infectés. De même, les victimes sont moins susceptibles de se propager aux autres, mais elles seront toujours infectées et se propageront”, a-t-il déclaré.

“C’est donc un outil efficace pour augmenter la sécurité d’un environnement intérieur, mais il doit être considéré comme une couche de sécurité importante, mais pas la seule couche de protection.”

Selon Bokoch, les certificats de vaccination à eux seuls ne réduisent pas le nombre de cas.

« Si nous voulons vraiment réduire les cas, nous devons encore faire ce dont nous parlons depuis plus d’un an, créer des espaces intérieurs plus sûrs, soutenir proportionnellement les communautés vulnérables et réellement se faire vacciner pour ces communautés. La méthode la plus significative », il dit.

– Avec les fichiers Reuters

Voir le lien









Nouvelles connexes