Le Triangle d’or des attaquants français est un atout redoutable dans la campagne Euro 2021

Les trois talents offensifs notables – Kylian Mbabane, Antoine Griezmann et Karim Benzema (sans parler d’Oliver Groot moins) – sont des contributeurs tout-puissants à la campagne de la France pour l’Euro 2021. France 24 voit la possibilité que cette force de frappe emporte les Bleus jusqu’au bout.

1-0 sur FranceSuccès Démarrer Contre Allemagne Mal orienté – alors que l’offensive française s’intensifiait Football Avec des basses rapides et tranchantes, les fans ont faim d’après-ronde. Les Blues méritent une feuille de match bien plus généreuse que le propre but de Mats Hummels.

Bien qu’ils aient été montrés hors-jeu, Mbappé et Benzema ont montré des capacités de complétion complètes sur deux cibles qui n’étaient pas autorisées. En particulier, les trois années d’expérience des Blues après avoir remporté la Coupe du monde 2018 ont montré à quel point il a perfectionné ses compétences approximatives – en particulier avec le timing élégant et le flux constant pour utiliser une passe impeccable de Paul Pogba dans la contre-attaque française. , Réglage de Benzema (qui, Io, hors-jeu).

Le trio Griezmann-Benzema-Mbabane n’a pas joué ensemble jusqu’à ce que les euros s’épuisent. Mais jusqu’à présent, ils ont montré la bonne chimie.

Les Blues ont été très dangereux dans la contre-attaque, permettant aux adversaires de s’accrocher à eux comme un ressort de curling avant d’avancer – rappelant l’approche de Sir Alex Ferguson lors des grands matchs de Ligue des champions de Manchester United à la fin des années 2000.

Ici, le rythme rapide de Mbappé est très dangereux – d’autant plus qu’il a maintenant perfectionné l’art de combiner des compétences subtiles de balle pour dérouter les défenseurs.

Les experts ont raison de prédire que Mbappé deviendra l’un des meilleurs joueurs de la planète lorsqu’il a explosé lors de la Coupe du monde il y a trois ans. Son record de 78 buts en 80 matchs pour le PSG parle de lui-même.

Le joueur de 22 ans s’est montré sous pression pour mener les équipes à travers des moments difficiles dans les derniers stades des grands matches : meilleur buteur de Liga 1 avec 27 buts dans la saison parfois mouvementée du PSG. , Les tueurs géants Scrappy ont été renversés par Lilla en tant que gagnants éternels.

Cycle-Kick du manuel de Greissman

De l’autre côté du terrain de Mbappé sur l’aile gauche de l’attaque française, Antoine Griezmann est un autre grand joueur du jeu qui a montré un grand intérêt pour son club. Griezmann a passé cinq ans à l’Atletico Madrid – l’équipe de la classe ouvrière de la capitale espagnole, qui avait longtemps lutté pour remplacer son meilleur rival aristocratique et aisé, l’équipe du Real. Malgré quelques joueurs extraordinaires, l’Atletico n’a pas réussi à percer pendant cette période ; La Ligue Europa est le seul trophée qu’ils ont remporté.

Cependant, Chrisman a été confronté à plusieurs reprises à des spéculations selon lesquelles il pourrait se transformer en un club plus grand et plus riche – 94 buts en 180 apparitions pour l’Atletico avec des compétences cliniquement finies pour affirmer son statut de l’un des meilleurs footballeurs jouant aujourd’hui, combinant le joueur créatif et créant des buts pour autres.

Lorsque Griezmann a finalement été transféré à Barcelone pour 120 millions de dollars en 2019, le joueur de 30 ans a souligné qu’il ne voulait pas acquérir de nouvelles compétences grâce au jeu de passes fluide unique des Catalans et a déclaré aux journalistes: “Je n’ai pas quitté l’Atletico pour de l’argent. [or] Gagnez la Ligue des champions ou remportez plus de trophées. Je me suis mis à apprendre un nouveau style de jeu, de nouvelles philosophies. “

Il ne fait aucun doute que Griezmann montre le même niveau d’engagement envers les Blues. Il a été sélectionné comme l’homme du match pour sa performance extraordinaire lors de la victoire finale 4-2 sur la Croatie – notamment grâce à sa passe maîtresse à Paul Pogba, qui a marqué le troisième but malgré la position inéligible de la France à l’époque.

Lors du match d’échauffement contre la Bulgarie, Griezmann a prouvé qu’il voulait offrir les mêmes performances de qualité en Euros, avec le même fantastique coup de pied de bicyclette dans le filet alors que le ballon rebondissait sur lui de manière inattendue.

Coulis « Co-Cart » ?

Kareem Benzema était le joueur que tout le monde attendait le plus de la victoire 3-0 de la France sur la Bulgarie. L’attaquant du Real Madrid, 33 ans, est sans aucun doute l’un des meilleurs pionniers de sa génération – avec un niveau et des compétences de tir impeccables, prouvés par 192 buts en 383 matchs pour les légendes espagnoles.

Mais beaucoup ont été surpris que le sélectionneur français Didier Deschamps l’ait ajouté à l’équipe des Blues pour l’Euro. Avant la Coupe du monde 2018, Dechamps a déclaré qu’il “sélectionnerait uniquement des joueurs capables de former une division intégrée”. Cela signifie que Benzema n’est pas encore sorti. Deshchamps l’a expulsé de l’Euro 2016 pour son rôle dans le scandale du chantage. À l’époque, Benzema, d’origine algérienne, accusait Descombs de « s’incliner devant une partie raciste de la France ». Descombs a nié les allégations, affirmant que Benzema n’avait “pas oublié” ce qu’il avait dit aux journalistes récemment.

Benzema a également provoqué plus de controverse l’année dernière lorsqu’il s’est comparé à la “Formule 1” et à l’attaquant de Chelsea Oliver Groot “Co-Card” l’année dernière. Malgré les performances altruistes qui ont grandement contribué à la victoire de la France en Coupe du monde 2018, Groot est le joueur qui a sous-estimé le temps qu’il a passé à jouer pour Chelsea la saison dernière. Mais le “kart à pédales” a eu son dernier rire contre l’attaquant du Real Madrid – pour l’instant – lorsque Benzema, blessé, a été transformé lors du match contre la Bulgarie à 39 minutes au centre d’une attaque à trois : Grout a marqué un doublé sur le banc.

Groot doit faire attention à gérer ses relations avec ses collègues attaquants français. Mbappé n’a pas été particulièrement important dans les célébrations du premier but de Grout contre la Bulgarie. Les fans de football français ont vite compris pourquoi les tensions entre les deux ont frappé les médias le week-end dernier. “J’étais calme parce que parfois vous courez et les balles ne viennent pas”, a déclaré Grout à L’Cup TV.

Mbappé a déclaré en conférence de presse qu’il était “un peu blessé” par les propos de Giroud : “Je l’ai vu dans le vestiaire, je l’ai félicité pour ses buts. Il ne m’a jamais rien dit. J’en ai entendu parler dans la presse. C’est plus important. que ce qu’il a dit ; il n’a jamais rien dit de mal.”

Mais Groot a déjà montré que Les Blues sont plus concentrés sur la capture du trophée que sur la satisfaction des médias par la controverse. Grout a déclaré au quotidien français Le Picaro qu’il était important de gagner l’euro – et que Benzema et lui le “célébreraient avec des courses de co-kart”, comme les médias ont rapporté les commentaires désobligeants de Benzema au début du mois.