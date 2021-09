Jean-Paul Belmondo, star du cinéma français de la Nouvelle Vague, est décédé en 1959 après ses progrès dans “A Bot de Souffle” de Jean-Luc Godard. Il a 88 ans.

La mort d’une figure de proue du cinéma français a été ressentie dans tout le pays. Le président Emmanuel Macron a tweeté que la France avait perdu un “trésor national”.

“Il me semble que toute la France est triste”, a pleuré en larmes l’ami et avocat de Belmonto, Michael Codest, sur la télévision BFM.

Acteur séduisant, exécutant souvent ses propres combats, Belmondo se tourne vers les grands films dans les années 1960 et devient l’un des principaux héros français de comédie et d’action.

Sa décision de poursuivre une carrière dans le cinéma commercial et de mettre de côté les entreprises d’art a conduit à des critiques selon lesquelles il avait dilapidé son talent indéniable – ce qu’il a toujours nié.

“Quand un acteur gagne, les gens se tournent vers lui et disent qu’il a choisi la solution de facilité. Il ne veut faire aucun effort ni prendre aucun risque”, a déclaré Belmonto.

“Mais s’il avait été si facile de remplir les salles, le monde du cinéma aurait été en bien meilleure santé que cela. Je ne pense pas que j’aurais été dans la lumière aussi longtemps si j’avais fait de la vieillerie. Les gens ne sont pas si stupides.

Kodest a déclaré à l’AFP que Belmonto était mort à la maison, et a ajouté : “Il était très fatigué pendant un moment. Il est mort tranquillement.

Belmondo est né le 9 avril 1933, à Newly-sur-Sein, fils du célèbre sculpteur Paul Belmondo et de la peintre Sarah Reynolds-Richard. Malgré son origine culturelle, il semblait plus attiré par le monde du sport que par les arts et était un boxeur passionné dans sa jeunesse.

Après avoir découvert le théâtre, le Conservatoire de Paris fait trois tentatives en 1952 pour l’accepter comme élève. Même ainsi, en posséder un est toujours hors de portée de la personne moyenne.

Un de ses professeurs de l’époque avait prédit : « M. Belmondo ne réussira jamais avec son faux visage.

La réponse de Belmonto était un geste obscène. Il a joué dans plus de 80 films au cours du demi-siècle suivant, dont beaucoup étaient des blockbusters.

Belmonto a d’abord reçu des distinctions en 1958 pour “Choice Belle et dés-jouet” (“Beau et calme”) et en 1959 pour “Double Tour” de Claude Chabrol, où son aimant a volé le film.

Mais son rôle de cagoule éphémère tombé amoureux du génie américain Jean Seiberg dans “A bout de souffle” de Goddard lui a valu une star internationale.

La combinaison de l’attrait, du cynisme et de la sensibilité de Belmondo, de la chaleur et de la simplicité inconsciente a créé un nouveau type de sentiment romantique qui l’a amené aux rôles dans les films des réalisateurs français de la Nouvelle Vague, François Trafford, Alain Resnois et Louis Malle.

“Si je donne un conseil aux jeunes comédiens, il n’ignore jamais la technique : sans technique, vous limitez l’invention. Mais ne la montrez jamais. Le résultat est important, pas la sueur et son prix”, a-t-il dit un jour.