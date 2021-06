Le tourisme français attend un nouvel élan avec la réouverture de Disneyland – The New Indian Express

Délivré par Presse associée

PARIS : Deux semaines après que le pays a rouvert ses frontières aux visiteurs vaccinés du monde entier, Disneyland fait un pas de plus dans l’industrie touristique française en la rouvrant.

Le parc à thème le plus fréquenté d’Europe dans la Marne-la-Vallée, à l’est de la capitale française, a ouvert ses portes jeudi après avoir été fermé pendant près de huit mois.

Une foule de spectateurs rieurs ont dansé au son de la musique joyeuse des personnages de Disney.

?? Surprendre, ?? Dit Debbie Tutter.

Le résident du Delaware est venu des États-Unis pour rendre visite à sa famille, dont sa fille et ses deux petites-filles, qui vivent en France et ne l’ont pas vu depuis un an et demi.

“L’endroit le plus heureux sur terre”, a-t-elle dit les larmes aux yeux.

“Nous ne pouvions pas rater la réouverture”, a déclaré Elody Beatford, de la région du Hot-Lower, dans le centre de la France.

“Ce fut une année très difficile parce que je suis infirmière. C’est super d’être ici avec mon fils. Et c’est super de pouvoir rouvrir et déménager.”

Les visiteurs sont tenus de porter des masques à l’intérieur du parc et il existe d’autres activités, notamment un chapeau avec un numéro de visiteur pour confirmer la distance.

Pauline Budtown, fan de Disney originaire d’Angolam dans l’ouest de la France, a déclaré : “Nous n’avons pas vu la magie car c’était déjà une période compliquée et nous devions nous ressourcer dans ce monde magique.”

Mercredi, le Premier ministre Jean Costex a annoncé que la France revenait à une “vie normale” car les gens n’avaient plus à porter de masques à l’extérieur, sauf dans les endroits bondés.

Le gouvernement a confirmé que les enfants peuvent retirer les masques sur les terrains de jeux des écoles – mais ils sont obligatoires en classe pour les 6 ans et plus.

Le couvre-feu sera levé dimanche de 23h à 6h.

Jeudi, le ministre de la Santé Oliver Vaughan a déclaré que les boîtes de nuit pourraient rouvrir en juillet dans des conditions strictes – depuis l’ouverture initiale de la France en mars de l’année dernière, l’industrie française du tourisme espère réapparaître en été lorsqu’elle accueillera des visiteurs étrangers – à condition qu’ils soient inclus dans quatre vaccins approuvés par l’UE. En ont reçu un.

Les voyageurs de 16 pays, dont l’Inde, l’Afrique du Sud et le Brésil, ont été interdits de lutter contre des épidémies virales et des variations inquiétantes.

Le mois dernier, la France a commencé à rouvrir progressivement son économie.

Monuments et musées sont ouverts, dont des sites majeurs comme le Louvre et Versailles, ainsi que des hôtels, cafés et restaurants.

Les touristes devront encore attendre la réouverture de la Tour Eiffel le 16 juillet après d’importants travaux de reconstruction.

Le gouvernement a déclaré que plus de 59% des adultes français recevront au moins une injection car l’assouplissement des restrictions réduit le nombre d’infections quotidiennes et la campagne de vaccination.

Les 12 à 18 ans ont été vaccinés cette semaine.