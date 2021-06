Le rugby français mise sur les jeunes de l’équipe australienne de tournée

Paris (AFP)

Combinant le besoin avec la planification de la Coupe du monde, l’entraîneur de la France Fabian Caldi a sélectionné les jeunes dimanche alors qu’il remplissait son équipe de 42 hommes pour la série estivale de trois tests en Australie.

Caldi a dû attendre après les 14 premières demi-finales des play-offs pour concourir dans sa sélection.

L’équipe quitte la France lundi et les responsables du rugby français ont décidé qu’il ne serait pas pratique pour les joueurs des 14 meilleurs finalistes, Toulouse et La Rochelle, de sortir plus tard si des règles isolées sont en place.

La fédération française de rugby, qui a annoncé dimanche les sélections supplémentaires de Caldi, a pointé “de nombreuses blessures qui marquent cette saison particulière”.

Les seuls joueurs avec plus de 20 sélections internationales sur 42 sont Damien Benot, Teddy Thomas et Romain Tofifenua.

Mais l’équipe se dirige vers l’hémisphère sud pour les matchs d’essai à Sydney le 7 juillet, à Melbourne le 13 juillet et à Brisbane le 17 juillet vers la Coupe du monde 2023 en France.

Au deuxième rang à Paris, l’équipe compte une forte représentation de la France, qui a remporté les deux derniers titres mondiaux des moins de 20 ans, des moins de 20 ans et des moins de 20 ans de Pierre-Henri Asoko, Racing, Ibrahim Diallo et Florent van der. Berg.

Au total, il y a 23 joueurs invaincus, dont l’arrière latéral de Perpignan Melvin Zaminet, qui n’a jamais joué au-dessus de Pro T2, et le demi de mêlée Bow Clovis Le Bale, également connu sous le nom de 26.

Equipe de France :

Attaquant : Jean-Baptiste Cross (Toulon), Enzo Forletta (Montpellier), Quentin Walker (Berbignon), Temba Bombay (Lyon), Wilfried Hounkpatin (Castress), Sibley Faltia (Klermont,))). Gretin (Lyon), Ibrahim Diallo (Racing 92), Alexandre Beckoni (Montpellier), Alexandre Fischer (Clermond), Anthony Jelon (Castress), Seco McCall (État François), Cameroun

Dos : Baptist Coolwood (Lyon), Clovis Le Bale (Pow), Teddy Iribaran (Racing), Louis Carbonell (Toulon), Antoine Hustoy (Pow), Joris Seconds (State Francois), Jonathan Tonde (Ton Stoy) Clermont), Arthur Vincent (Montpellier), Julian Herito (Dulon), Pierre-Louise Parasi (Leon), Cabane Villier (Dulon), Olivetti Roca (Clermont), Damien Benot (Clermond), Demi (92) (Bordeaux-Beckles), Anthony Pouthier ( Montpellier), Kervice Cardin (Toulon), Melvin Zaminet (Perbigna)

