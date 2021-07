Le rouge de France fait passer l’Inde de la France à la liste ambrée

La France a décidé de retirer l’Inde de la liste rouge à Amber car le nombre de cas du gouvernement en Inde a diminué. Le gouvernement français a classé les pays de la liste orange comme des pays où le virus est actif dans une proportion contrôlée, sans autre propagation. Suite à cette nouvelle, VFS Delhi Et Bombay Maintenant, ouvrez et acceptez tous les types de visas.

Pour les enfants, il n’y aura pas de commande isolée en France.



Exigences:





1) Les voyageurs entièrement vaccinés avec un visa Schengen de type C valable 3 à 5 ans peuvent voyager en France sans aucune restriction. Mais les voyageurs doivent être vaccinés avec des vaccins approuvés par l’EMA.

2) Les passagers doivent voyager sept jours après leur deuxième vaccination.

3) Les passagers doivent avoir une preuve de statut vaccinal. Ils doivent certifier qu’il n’y a aucun signe d’infection.



4) Cette restriction s’applique aux voyageurs non réglementés et à ceux qui ont été vaccinés avec des vaccins non autorisés (encore), y compris la covaxine.

5) Les titulaires de ‘Talent Passports’ (étudiants et chercheurs) figurent sur la liste des motifs obligatoires. Ils sont donc autorisés à aller en France. Mais ils ne devraient pas montrer un test PCR négatif pendant plus de 72 heures. Un test d’antigène négatif au plus tard 48 heures avant le départ est également acceptable.