PARIS : Le régulateur français de la santé a recommandé vendredi que les vaccinations contre le coronavirus soient rendues obligatoires sans délai pour tous les agents de santé et autres professionnels qui entrent en contact avec des personnes à risque d’infections à Covit-19.le Est Le contrôleur a également conseillé l’utilisation de l’ARNm Pfizer Ou des vaccins modernes pour ralentir la propagation Delta Variation car elles offrent plus de protection que les autres scènes.“Alors que le nombre de nouveaux cas et la pression sur le système hospitalier sont relativement faibles, la variabilité de l’épidémie en France est importante, et cela pourrait rapidement entraîner une aggravation de la situation sanitaire”, précise un communiqué.Les recommandations du régulateur arrivent 72 heures avant le président Emmanuel Macron Il s’adresse à la nation sur la progression d’une épidémie et sur la stratégie de son gouvernement pour atténuer l’impact de ce que de nombreux scientifiques considèrent comme l’inévitable quatrième vague.La variante delta hautement contagieuse a entraîné une forte augmentation du taux d’infection ce mois-ci. Le régulateur a déclaré que le gouvernement devrait commencer à penser à rendre la vaccination obligatoire pour l’ensemble de la population afin d’être prêt à prendre une telle décision si nécessaire.Il est également recommandé de réduire le délai entre la première et la deuxième dose de vaccination et pour les plus de 55 ans ayant reçu la première injection. Astrogénogène Le vaccin est administré en seconde dose par un vaccin à base d’ARNm.Après avoir chuté de plus de 42 000 par jour à la mi-avril et de moins de 2 000 par jour à la fin juin, la moyenne sur sept jours des nouvelles épidémies est repartie à la hausse rapidement depuis début juillet.Vendredi, le ministère de la Santé a enregistré 4 580 nouvelles infections. Au cours des six derniers jours, le nombre de nouvelles infections a augmenté de plus de 50% chaque jour pendant sept jours, un rythme similaire aux premiers stades des vagues d’infection précédentes.