Le président français Emmanuel Macron remplace le téléphone à la lumière de l’affaire du logiciel espion Pegasus

Paris:

Un responsable présidentiel a déclaré jeudi que le président français Emmanuel Macron avait changé son téléphone portable et son numéro de téléphone à la lumière de l’affaire du logiciel espion Pegasus. C’est l’une des premières actions définitives annoncées dans le cadre du scandale.

“Il a plusieurs numéros de téléphone, ce qui ne veut pas dire qu’il espionnait. C’est une sécurité supplémentaire”, a déclaré le responsable à Reuters. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a déclaré que les protocoles de sécurité du président étaient en train d’être adaptés à la lumière de l’incident.

Une opposition mondiale s’est manifestée lorsque plusieurs médias internationaux ont signalé que le logiciel espion Pegasus avait été utilisé pour pirater des smartphones appartenant à des journalistes, des militants des droits humains et des responsables gouvernementaux dans plusieurs pays.

En Israël, sur la base du groupe NSO qui vend le logiciel Pegasus, un haut législateur a déclaré qu’une commission parlementaire pourrait enquêter sur les restrictions à l’exportation de logiciels espions. Le NSO affirme que son logiciel est utilisé pour lutter contre le crime et le terrorisme et a nié tout acte répréhensible.

“Nous prenons cela très au sérieux”, a déclaré Atal aux journalistes quelques heures après une réunion d’urgence du cabinet centrée sur les allégations de Pegasus.

Mardi, le journal Le Mont et le diffuseur de Radio France ont rapporté que le téléphone de Macron figurait sur la liste des cibles possibles pour la surveillance du Maroc. Les deux médias ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas accéder au téléphone de Macron et ne pouvaient pas vérifier que son téléphone était réellement espionné.

Le Maroc a nié ces allégations.

Au milieu des préoccupations croissantes de l’UE, la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré aux journalistes à Berlin que les logiciels espions devraient être interdits dans les pays sans contrôle judiciaire.

Les procureurs hongrois ont ouvert jeudi une enquête sur plusieurs plaintes à la suite de ces informations.

Israël a nommé un panel ministériel pour évaluer les rapports basés sur une enquête menée par 17 médias sur des allégations selon lesquelles Pegasus aurait été utilisé dans des tentatives ou des piratages réussis de smartphones à l’aide de logiciels malveillants, qui pourraient secrètement traiter des messages, enregistrer des appels et des microphones.

Vérification

L’ONS a rejeté le rapport des partenaires médiatiques comme « plein de fausses hypothèses et de théories non confirmées ». Le rapport de Reuters n’a pas été vérifié de manière indépendante.

« Nous devons absolument examiner toute la question des licences délivrées par le DECA », a déclaré à la radio militaire israélienne Ram Ben-Barak, chef du Conseil des affaires étrangères et de sécurité de la Knesset, faisant référence au système de contrôle des exportations de défense géré par l’État.

Ben-Barack a déclaré que le comité du gouvernement israélien « effectue ses vérifications et examinera les résultats et verra si les choses doivent être corrigées ici ». L’ancien vice-président du Mossad a déclaré que l’utilisation appropriée de Pegasus “a aidé beaucoup de gens”.

Le DECA est situé au sein du ministère israélien de la Défense et supervise les exportations de NSO. Le ministère et l’agence ont déclaré que Pegasus n’est utilisé que pour traquer les terroristes ou les criminels et que tous les clients étrangers sont des gouvernements surveillés.

L’ONS affirme que les clients ne connaissent pas l’identité spécifique des personnes qui utilisent Pegasus. La société affirme que si un client se plaint que Pegasus a été utilisé à mauvais escient, des listes de cibles NSO peuvent être obtenues à l’avance, et si la plainte s’avère vraie, le logiciel de ce client sera unilatéralement fermé.

D’autres dirigeants mondiaux figurent parmi ceux signalés par les agences de presse comme étant sur la liste des cibles, notamment le Premier ministre pakistanais Imram Khan et le roi Mohammed VI du Maroc.

