Paris : président français Emmanuel Macron Averti mercredi Virus La crise n’était “pas derrière nous” après avoir assisté à une réunion du gouvernement axée sur l’épidémie de Govt-19.Macron a exhorté tous les Français à être éligibles au vaccin Govt-19. Pendant plusieurs semaines, La France Face à une augmentation du nombre d’infections quotidiennes, elle est tirée par la variante delta très contagieuse, qui entraîne désormais la plupart des nouveaux cas. La France signale en moyenne 22 000 nouveaux cas confirmés chaque jour.“La crise sanitaire n’est pas derrière nous, très clairement. Nous vivrons avec ce virus encore de nombreux mois”, a-t-il déclaré.Environ 45 millions de personnes en France – 67% de la population – ont désormais reçu au moins une injection de virus et 56% sont complètement vaccinées.La France exige désormais que les gens entrent dans les restaurants et les cafés ou affichent un code QR prouvant la présence d’un laissez-passer spécial pour le virus avant de voyager en avion, en train ou en bus à travers le pays. Cette décision fait partie d’un programme gouvernemental visant à encourager davantage de personnes à ralentir la propagation du virus avec une injection de vaccin Govt-19.Le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, a annoncé mercredi que dans certaines zones où l’épidémie se propage rapidement, les grands centres commerciaux auront besoin du laissez-passer du virus. Le déménagement est déjà en place depuis juillet pour les lieux culturels et de divertissement tels que les concerts et les sites sportifs.Ce laissez-passer est délivré à ceux qui ont été vaccinés contre le Covit-19 et qui ont récemment été testés positifs pour le virus ou ont récemment été testés négatifs.Macron s’est dit préoccupé par la situation “d’urgence”, en particulier dans les régions françaises d’outre-mer dans les Caraïbes. Les îles de la Martinique et de la Guadeloupe enregistrent respectivement 1 200 et 1 800 cas confirmés pour 100 000 habitants – contre une moyenne de 235 en France.« Si nous voulons le montrer Vaccin Le delta est le meilleur moyen de répondre à la variation, et malheureusement cela a été brutalement prouvé », a déclaré Macron, ajoutant que seulement 20 % des personnes de plus de 12 ans sur les deux îles sont complètement vaccinées, contre 66 % sur le continent.Macron a déclaré que 231 agents de santé et 70 secouristes étaient partis mardi pour apporter de l’aide aux hôpitaux achevés de la Martinique et de la Guadeloupe. Les deux îles ont été enfermées et les touristes ont été priés de partir.