Le président français Emmanuel Macron fait partie des sympathisants qui ont félicité le champion du monde de double All-Blocks Jérôme Gino pour la fin réussie de sa longue carrière de rugby.

Michael Euler / A.P. Le président français Emmanuel Macron félicite les joueurs toulousains après la victoire finale du championnat sur La Rochelle.

Macron a posé pour une photo avec des joueurs toulousains, dont un néo-zélandais dans les coulisses au sud du club français 18-8. Les Français ont battu La Rochelle lors des 14 premières Grandes Finales Vendredi (samedi heure néo-zélandaise) dans l’État de France.

Formé à Toulouse, Caino a clôturé sa carrière de rugby de première classe de 18 ans avec des titres de rugby français et européens au cours de sa saison à Swanseong.

Don Mullen / Getty Images Jérôme Caino a remporté son trophée des champions d’Europe (photo) contre La Rochelle, une finale française de 14 premiers contre le même adversaire.

L’entraîneur de l’Auckland Academy sera à Toulouse.

“Nous voulons donner à Jérôme un rôle différent pour compléter la gamme d’entraîneurs que nous avons déjà”, a déclaré le président toulousain Didier Lockrox. Branche rugby.

Le directeur du rugby toulousain Yuko Mola “prévoit déjà de se fixer un certain nombre de buts”, a-t-il déclaré.

Avant la finale, Lacroix a exprimé son admiration pour l’attaquant lâche Kiwi : “Je le répète, je le pense vraiment : Jérôme Caino est un seigneur”.

Kaino connaissait ses ambitions d’entraînement il y a un an Quand il a signé une dernière saison avec Toulouse, pour ainsi dire midi olympique Il souhaite rester à Toulouse à titre d’entraîneur.

Il a rejoint les champions de France en 2017 après avoir remporté sa dernière sélection All Blacks sur les tournées britanniques et Lions.

Andrew Carna / www.photosport. Jerome Caino à son All Blacks Prime en 2014.

Depuis, Caino a remporté deux titres français et la couronne du Trophée des champions d’Europe cette année.

Sa position à Toulouse a été identifiée lorsqu’il a été appelé par le capitaine Julian Merchant Caino et a pris sa retraite de l’ancienne équipe française du Test Jon Hugget pour soulever le trophée Bougill de Brenn après la victoire contre La Rochelle.

Lorsque le talonneur de French Test s’est blessé pour la victoire finale du top 14 2019, Merchant lui retournait les compliments que Kaino lui avait adressés.

Michael Euler / A.P. Jeffrey Damaro de La Rochelle gère Ceslin Golpe (L) de Toulouse.

Caino est sorti du banc pour jouer la dernière demi-heure à la 51e minute puis a déclaré aux journalistes de l’Etat de France que c’était “incroyable de finir comme ça”.

« Gagner le double cette année me laisse sans voix.

“Quand vous commencez en Nouvelle-Zélande, vous êtes reconnaissant d’avoir une saison en tant que professionnel et c’est pourquoi vous travaillez si dur pour essayer une autre saison.

“J’ai la chance de voir certains des meilleurs joueurs et entraîneurs durer le plus longtemps possible, et ils m’ont donné l’opportunité d’aimer le jeu et de bien jouer”.