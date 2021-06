Le Portugal espère que le «chauffeur de bus» Santos trouvera un itinéraire vers 16 via la France

FFernando Santos a rappelé à Marco Rossi qu’un gamin ou un entraîneur peut gérer le Portugal. “J’ai beaucoup de respect pour tous mes collègues, mais j’ai aussi beaucoup de respect pour tous les chauffeurs de bus et les hommes d’équipement”, a-t-il répondu. “Je vous le dis franchement, je suis très fier d’être un bon chauffeur de bus pour cette équipe.” Et en chemin Fier de l’Euro 2016, Le manager du Portugal a pris une trajectoire dangereuse.

Le manager hongrois a finalement retiré le commentaire et s’est ensuite excusé auprès de Santos Son équipe a perdu 3-0 Par les champions d’Europe mardi dernier. Rossi, un Italien, répond honnêtement aux questions, non pas avec une batte droite, mais avec un pinceau, son amour imaginatif, un hommage aux joueurs portugais et au manager qui a remporté le premier grand match de l’histoire du pays. Mais Santos était clairement dépassé par l’oubli Défaite 4-2 face à l’Allemagne samedi, sait qu’un grand nombre de critiques apparaissent dans son rétroviseur.

“Je me fiche des critiques”, a insisté lundi Joao Moutinho. “Je fais ma propre analyse sur et en dehors du terrain, bien sûr, les choses ne vont pas bien, mais nous travaillons pour réparer ce petit revers. Nous avons travaillé dur toute la semaine pour mettre en pratique ce que l’entraîneur voulait, mais nous n’avons pas pu le faire contre l’Allemagne. Le football c’est parfois comme ça. C’est déjà derrière nous. On ne peut pas panser nos blessures en pensant à un match. On a fait de notre mieux, mais on n’a pas pu le faire.

Le Portugal et la France chercheront tous deux une réaction à la déception du week-end lorsqu’ils se heurteront mercredi à l’arène de Puskas. C’est un jeu qui a un large éventail d’implications pour les favoris dans de nombreux tournois, et peut être affronté non seulement par ceux du groupe F donné en Angleterre, aux Pays-Bas et en Belgique, mais aussi par les deuxièmes et troisièmes. La France a la capacité de dominer le groupe Filtrage avec la Hongrie samedi Mais les troisièmes ont reculé et n’étaient pas assurés de battre l’équipe de Ronnie à Munich, en Allemagne.

Les énormes pertes du Portugal dans l’arène du football, en particulier leur incapacité à garder les tests continus de l’Allemagne hors des coulisses, ont jeté le doute sur l’attitude de Santos et lui donnent une équipe plus forte que l’équipe gagnante, du moins sur le papier, quant à savoir s’il augmente ses ressources jalouses. le Portugal Après avoir terminé troisième des huitièmes de finale après un match nul contre l’Islande, l’Autriche et la Hongrie, la pression est à nouveau sur Santos. C’est la seule équipe à avoir remporté l’Euro sans gagner un match de phase de groupes. Cette fois, ils sont de retour, et en évaluant le match “final” contre la France mercredi, Madino a révélé une expérience sereine et confiante.

Le milieu de terrain des Wolves a ajouté : « L’imagination est de savoir si nous terminons premier, deuxième ou troisième. Notre objectif est de gagner. Nous tenons notre main dans la nôtre. Nous connaissons notre chemin et nous savons quoi faire. Nous savons surmonter ces obstacles et tenter d’atteindre l’objectif des huitièmes de finale. Chaque match est une finale. C’est une finale et si nous atteignons la phase à élimination directe, chaque match y sera une finale.

“La France est une grande équipe, pas seulement avec trois joueurs [Kylian Mbappé, Karim Benzema and Antoine Griezmann]. Avec d’autres derrière eux, ils peuvent ruiner la journée de n’importe quelle équipe nationale, mais nous continuerons à faire ce que nous avons fait jusqu’à présent. Nous avons pu dissoudre d’autres équipes nationales difficiles avant cela et nous allons essayer d’imposer notre jeu et de gagner à nouveau. Nous avons déjà prouvé que nous avons la capacité de surmonter toutes ces difficultés. Il reste encore un long chemin à parcourir. “

La victoire du Portugal sur la France lors de la finale 2016 à Paris est inévitablement à nouveau en jeu à Budapest. Mais c’était il y a cinq ans, comme le souligne Lucas Dickney, toute marge psychologique fournie par l’équipe de Santos a diminué au fil du temps et des récentes rencontres entre les deux. Les équipes avaient déjà fait match nul sans but en Ligue des Nations en octobre N’Colo Conte a offert à la France une victoire 1-0 Un mois plus tard à Lisbonne.

“La défaite devant le public français a été très mauvaise, mais l’équipe a fait preuve de beaucoup de caractère pour remporter la Coupe du monde”, a déclaré l’arrière gauche d’Everton. “Nous avons disputé d’autres matches contre le Portugal et nous avons montré nos qualités. Nous devons les montrer à nouveau mercredi, mais nous savons que nous devons être prudents car le Portugal est une bonne équipe.”