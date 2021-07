Le pays fait face à des moments encore plus difficiles alors que la France exhorte le Liban à élire un Premier ministre

Beyrouth : France vendredi a exhorté le Liban à nommer premier ministre Peu de temps après l’achèvement Saad al Hariri A abandonné une tentative Gouvernement , Mais des opportunités d’innovation Cabinet Accord peu après plusieurs mois de conflit politique.Le Liban semble s’enfoncer plus profondément dans le ralentissement économique, nombre de ses politiciens sectaires se concentrant sur les élections de l’année prochaine plutôt que sur un nouveau gouvernement ou un plan de redressement financier, non affectés par les menaces de sanctions occidentales.L’effondrement de la monnaie libanaise a atteint un nouveau creux suite à la décision de Hariri. Le dollar a changé de mains vendredi à un taux de plus de .500 22.500, détruisant plus de 90% de la valeur de la livre en deux ans.Dissolution financière, envisagée Banque mondiale L’une des récessions les plus profondes de l’histoire moderne a plongé plus de la moitié de la population dans la pauvreté et exacerbé les pénuries de produits de base tels que le carburant et les médicaments.La France, qui a dirigé les efforts internationaux pour faire face à la crise, a annoncé une nouvelle conférence internationale le 4 août, premier anniversaire de l’explosion dévastatrice du port de Beyrouth, pour répondre aux besoins du peuple libanais, affirmant que la scène avait été “délibérément imposée”. .Annonçant sa décision de démissionner jeudi, Hariri a clairement indiqué que lui et le président Michael Aun ne pouvaient pas s’entendre.Il a parlé en faveur de l’Alliance américaine, mais a déclaré que le maintien d’une certaine indépendance n’était pas la solution.Leur lutte est étroitement liée au sectarisme, opposant Hariri, le principal homme politique musulman sunnite du Liban, au chef de l’État chrétien maronite soutenu par l’Iran et soutenu par un groupe musulman chiite libanais. Hezbollah Hariri a déclaré jeudi que le Hezbollah n’avait pas fait assez pour réconcilier Auri. Dans un message adressé à ses abonnés, il a déclaré : “Nous répondrons par scrutin”.Aun a déclaré jeudi qu’il demanderait des consultations sous caution avec les députés pour nommer bientôt le nouveau Premier ministre. Ce poste devrait être occupé par un sunnite sous le régime sectaire du Liban.Mais Hariri a déclaré qu’il ne nommerait personne, et des sources politiques et des analystes disent qu’il serait très difficile de trouver un politicien sunnite qui serait prêt à accepter le poste sans sa bénédiction.“Maintenant, nous sommes confrontés à un nouveau défi, ce qui n’est pas facile, car il n’y a pas de plan que P n’ait pas encore accepté”, a déclaré une source proche de la présidence.“Une mort lente”Le Premier ministre Hassan Daib, qui a quitté le cabinet qui a détruit la capitale après l’attentat du port de Beyrouth, est en mission de surveillance.Les élections législatives devraient avoir lieu au printemps prochain. Le Hezbollah et ses alliés politiques ont remporté la majorité la dernière fois.« Attendre huit mois de plus pour les élections législatives, c’est attendre une mort lente, et rien ne garantit que cette élection sera possible dans huit mois », a-t-il déclaré. Kazan Haspani , un ancien vice-premier ministre Parti des Forces Libanaises , Un groupe chrétien qui s’oppose à Aun et au Hezbollah et veut des élections anticipées.“Tout ce que nous voyons maintenant va se multiplier à un rythme exponentiel”, a-t-il déclaré, faisant référence à la baisse des devises et des services de santé, aux coupures de courant et aux pénuries.La Banque centrale du Liban réduit ses réserves de change pour financer un programme de subventions pour importer des produits de première nécessité tels que de la nourriture, du carburant et des médicaments pour un coût d’environ 6 milliards de dollars par an.Le Liban pourrait atteindre 900 millions de dollars d’ici août Fond monétaire international 650 milliards de dollars sont proposés pour augmenter ses réserves d’urgence ou ses droits de tirage spéciaux.Les politiciens espèrent que ces fonds offriront un peu de répit avant les élections, selon des sources politiques.Mike Azhar, un conseiller financier basé à Beyrouth, a déclaré que même si un gouvernement est formé, il doit être capable de faire des réformes significatives, sinon le gel continuera.“La livre continuera à se déprécier, cela se produira à un rythme plus rapide, il y aura plus de pénuries de production lorsque vous laisserez des dollars pour importer des marchandises, et les produits qui se trouvent ici seront incontrôlables pour la plupart des gens”, a déclaré Azhar.“Nous traversons une période très difficile.”