Kyero.com Overseas Property Market Tracker est mis à jour tous les trimestres. Les trois domaines qu’il analyse incluent le prix demandé moyen sur le marché étranger (Espagne, France, Italie et Portugal), le nombre d’actifs à vendre par pays et l’intérêt des consommateurs dans chaque pays.

Où est la demande en France ?

Dans le sud de la France, connu pour son large éventail de cultures, la Méditerranée est particulièrement sollicitée, sous le soleil.

Les zones les plus populaires, selon une étude récente menée par Kyero.com, sont les Alpes-Myriades, la guerre et Tortogen.

L’étude a également révélé que les villes les plus populaires pour les acheteurs étrangers sont Nice, Cannes et Saint-Maxim. Investir dans des actifs dans ces régions et villes peut être un investissement judicieux.

Au cours des six derniers mois seulement, le nombre d’actifs français ajoutés à Kyero.com a presque triplé. Le portail immobilier travaille désormais avec un total de 2366 agents immobiliers en France, dont CapriFrance, Optimhome, Barnes International et Civils International.

Quel est le prix moyen demandé ?

L’European Overseas Property Market Monitor du Caire pour le deuxième trimestre 2021 montre que les actifs moyens en France sont désormais de 6 236 350.

Cela signifie que les prix moyens demandés en France sont désormais moins chers qu’en Espagne (0 290 000) et au Portugal (249 000).

Martin Dell, co-fondateur de Kyero.com, déclare : « Il est clair que la France est une destination étrangère.

«Notre travail avec certains des principaux agents immobiliers français au cours de l’année écoulée a conduit à une énorme croissance du nombre de propriétés françaises disponibles au Caire au cours des six derniers mois, et nous voyons une variété de tendances dans nos études de marché et données d’utilisateurs. La France est un marché en forte croissance.

“Nous nous attendons à ce que la demande étrangère pour les actifs français restants continue d’augmenter alors que les prix de l’immobilier continuent d’augmenter sur les principaux marchés acheteurs tels que le Royaume-Uni, certains des principaux marchés européens demandant des prix français au Caire.”

Récemment, la France est entrée sur la liste orange des pays, ce qui signifie que les Britanniques qui ont reçu les deux vaccins peuvent s’y rendre sans s’isoler à leur retour.

Nous conseillons à ceux qui souhaitent se rendre dans des lieux de vacances comme la France pour des vacances ou investir à l’étranger de surveiller attentivement toutes les informations tout au long de cette période incertaine.