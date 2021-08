Le haut lieu culturel de France a promu Van Gogh et Jules César

Arles captive désormais le public. Les Romains sous Jules César sont arrivés ici en 100 avant JC et ont été tellement impressionnés par l’emplacement sur les rives du Rhône qu’ils ont construit un canal à 50 km (31 miles) au sud de la Méditerranée.

Cet été marque le début du nouveau grand monument de la ville antique de Luma Arles, alors que la France sort temporairement de la peste. Le vaste complexe d’art, qui a ouvert ses portes le 26 juin, a été conçu et financé par la collectionneuse d’art Maja Hoffman et couronné d’une tour éblouissante par l’extraordinaire architecte superstar Frank Kehri.

Alors que nous commençons doucement à nous déplacer à l’étranger (la France est désormais sur la liste ambre), alors que la nouvelle attraction fait office de grande porte d’entrée, elle offre une belle excuse pour découvrir ou redécouvrir cette ville qui a longtemps été culturellement transpercée par son poids. Dans les communes rurales les plus grossières et trompeuses de France. Nous verrons ses meilleurs morceaux.

Un monument romain construit par un Canadien

Kehri décrit la tour Luma comme son « premier édifice romain » et à 56 mètres de haut, la pièce maîtresse du complexe est impériale dans son ambition. Puisque les panneaux métalliques reflètent et reflètent une lumière provençale presque blanche inspirée d’artistes tels que Picasso, Cuquin et Van Gogh, le système joue avec la célèbre lumière du soleil d’Arlus à l’intérieur comme à l’extérieur.

Le complexe, qui comprend sept bâtiments et un parc de 10 acres, est en grande partie construit au-dessus de l’usine et du parc industriel SNCF inutilisés. La galerie abrite la galerie d’art unique de Hoffman – des sculptures de bougies fondantes ultra-branchées d’Urs Fischer à une photo à l’envers de Diane Orbes – située dans une salle souterraine spacieuse de la tour principale, tandis que d’anciens entrepôts présentent des installations de jeunes artistes.