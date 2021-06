Le constructeur automobile français Renault EV Battery Seal Envision traite avec Vergore, France

L’équipe Renault, Le L’entreprise automobile française de 122 ans a son siège à Bologne-Billancourt, lundi, le constructeur automobile, abritant des filiales à long terme Nissan-Renault PV, Automobile Dacia, Autovas, Alpine FA Group, Renault Samsung Motors, etc. ont formé un système électrique en collaboration avec le chinois Envision AESC et le français Vergo – usine de batteries de véhicules en France .

En fait, la récente décision de Renault d’établir un partenariat avec Envision et Vergor a fait suite à une importante campagne d’électrification, l’industrie des véhicules électriques, férocement concurrentielle, se précipitant pour produire des véhicules à propulsion verte, tandis que son rival allemand, Volkswagen AG, avait déjà a installé six véhicules électriques à travers l’Europe. Projet de construction d’usines de batteries.

En outre, la collision avec des véhicules diesel aux États-Unis et en Europe sur la question des émissions a incité de nombreux grands constructeurs automobiles à s’appuyer sur des véhicules plus propres, citant Volkswagen la semaine dernière, qui a prédit que plus de 70 % des véhicules en Europe d’ici 2035 seront sera électrique d’ici la fin de 2030 et cessera de produire des moteurs à combustion. .







Renault conclut un accord avec le chinois Envision et le français Vergor

Plus important encore, les rapports du panel précédent La dernière annonce du panel Renault est intervenue sur un site du nord de la France avant la visite du président français Emanuel Macron, où la révision de la Chine investit 2 milliards de dollars près de Renault. Renault Electricité « EV Hubspot, qui devrait créer 2 500 nouveaux emplois d’ici la fin de 2030.