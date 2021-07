Bokakar, le leader slovène des Émirats arabes unis, a terminé quatrième, à une minute de Tunes, mais à seulement trois minutes de son rival le plus fidèle, l’Équateur Richard Carabas.

Le Grant Pormont : Le champion en titre Thaddeus Bokaro s’est hissé au classement général du Tour de France samedi, battant le Belge Dylan Deans sur l’étape alpine, anéantissant à nouveau les espoirs de l’équipe britannique Enios.

Du jour au lendemain, le président Matthew van der Boyle est entré dans la marque «tout ou rien» et a quitté la tournée comme promis, en compétition contre Mountain Bike Gold pour Tokyo.

À un moment donné, le parapluie soufflé par le vent a volé sur le chemin de Van der Boyle, mais la recrue du Dutch Tour s’est tournée brillamment pour l’éviter, gardant son rêve olympique vivant même lorsqu’il a quitté le maillot jaune.

Pokக்கர்mon, qui a étourdi ses adversaires avec une victoire contre la montre de l’étape 5, était de retour sur le terrain et sur le reste du peloton. “Le Tour de France commence ici”, a déclaré son directeur sportif avant la course, après quoi il a marché à 30 km du groupe de concurrents.

Avec 13 niveaux restants, Bogazar mène la tournée d’une minute et 48 secondes du belge van Airt, qui est le principal espoir du jumbo après les fausses chutes de Primos Roglik, suivies d’une chute puis d’une baisse de forme.

Le Pokக்கர்mon, 22 ans, porte un maillot jaune pour la deuxième fois dimanche. Il a pris le contrôle de la tournée 2020 le dernier jour, mais au lieu de consacrer son temps à cette version affreuse, il a d’abord pris le contrôle.

Dunes, un Belge de 29 ans, a remporté une étape du Tour de France 2019 pour gravir le sol de la Blanche des Bellas Phil, dédiant sa victoire à sa grand-mère.

“J’espère qu’elle ne souffre pas trop d’être seule”, a déclaré Dunes, qui avait 12 secondes d’avance sur Pokhara lors du dernier sommet d’escalade.

“Je ne savais pas qu’il était si proche, il y avait beaucoup de bruit”, a déclaré Dunes, roulant de manière irresponsable dans la descente pour ouvrir un grand front au talentueux croque-mitaine de la descente.

Amusez-vous là-bas

Avant que Van der Boyle n’abandonne son élan dans la deuxième montée, il a suivi le croque-mitaine et les deux ont discuté quelques instants.

“Il m’a très bien accueilli et j’espère avoir le maillot aujourd’hui”, a déclaré Bokaker.

Quand Bokakar a mis le marteau, comme on dit en cyclisme, seul Carabas a pu suivre, mais pas pour longtemps.

“L’attaque est la meilleure défense”, a déclaré Bokakar. “Je n’ai pas encore gagné le Tour de France”, a-t-il conclu au Sommet de Dignes en prévision du podium de dimanche.

“Demain, nous avons une étape super super dure, nous devrons peut-être y garder”, a-t-il déclaré, pâle et froid après sa longue journée sous la pluie.

L’équipe de Downs Bahrain Victorius avait une deuxième raison d’être heureuse car le voltigeur a pris le maillot à pois du roi des montagnes.

La course de 150 km, qui s’est terminée par l’ascension et la descente d’une ascension classique, est la première de huit chaînes de montagnes, avec le Col de la Columbier grimpant 7,5 km à une pente de 8,5%. De grands rendez-vous du week-end dans la région de la Haute-Savoie, connue pour son eau d’Evian, ses plats de fromages fondus et le Chamonix Sky Resort.