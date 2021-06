LBA agrandit l’équipe de France avec deux nouveaux cadres supérieurs

Francfort-sur-le-Main, Allemagne et Londres – (Fil commercial) – –L’équipe de l’APL, le responsable de la technologie et de l’innovation des marchés de capitaux, a annoncé aujourd’hui l’expansion de son bureau français avec deux nouveaux employés seniors : Michael Lemke en tant que responsable des solutions de livraison client et Vincent Stepanovic en tant que directeur client pour Buy-Page.

Basés à Paris, Michael et Vincent, ainsi que le responsable principal de la comptabilité des ventes, Thomas Keist, seront impliqués dans la promotion de solutions technologiques innovantes pour les services financiers du Groupe LBA et soutiendront la croissance de l’entreprise en France, Penelox et en Italie.

Michael a plus de 25 ans d’expérience dans l’accompagnement d’institutions financières et de trésoriers d’entreprise dans leurs projets de transformation numérique dans tous les aspects fonctionnels et opérationnels. Il a passé de nombreuses années en tant que consultant indépendant, travaillant auparavant dans des rôles de gestion de projet chez Calypso Technology et Mirex.

Vincent a plus de 20 ans d’expérience dans le développement commercial et une expérience éprouvée dans l’ouverture de nouveaux marchés, l’achat de nouveaux produits, l’intégration de données complexes, le reporting des risques et la surveillance de la conformité et les exigences du marché pour les institutions financières mondiales de niveau 1. Avant le LBA, il a occupé des postes de vente senior chez DST, Finance et State Street.

Commentant sa nomination, Michael Lemke a déclaré : “LBA fournit une technologie de pointe aux institutions financières. Je pense que mon expertise et mon réseau guideront la croissance de l’entreprise en France et au-delà.”

Vincent Stepanovic a dit : “LBA dispose d’une nouvelle technologie qui combine l’expertise des meilleurs marchés bancaires et financiers et le meilleur développement de logiciels. C’est une période passionnante pour l’entreprise et j’ai hâte de l’aider à développer ses activités d’achat en Europe.”

Le fondateur et associé directeur de LPA, Stephen Lucht, a commenté : « Le secteur des services financiers s’est développé à un rythme incroyable ces dernières années, soutenu par des avancées technologiques rapides. Nous souhaitons la bienvenue à Michael et Vincent au sein de l’équipe, et leur expérience et leur talent nous donneront la confiance nécessaire pour poursuivre la croissance dans le contexte de cette opportunité d’affaires.

À propos de l’équipe LPA

Le Groupe LPA est l’un des principaux développeurs et consultants au monde pour les solutions technologiques du marché des capitaux (CAPTEC) pour les banques, les compagnies d’assurance et les prestataires financiers. L’activité principale de l’équipe plusieurs fois récompensée est la suite Captech, un ensemble de solutions technologiques de pointe pour l’automatisation, les instruments financiers, les produits structurés et la vente et la documentation des dérivés de gré à gré. Les produits et services du Groupe LPA permettent aux sociétés de services financiers d’automatiser les processus de consultation et de documentation réglementaire requis dans leurs opérations sur les marchés des capitaux, améliorant ainsi leur efficacité et atteignant une conformité totale. Le Groupe LBA conseille ses clients sur la planification stratégique et la mise en œuvre des solutions Captech. À son siège social de Francfort et dans dix sites internationaux, dont Tel Aviv, Londres, Zurich, New York, Paris, Barcelone et Singapour, près de 400 professionnels techniques et des marchés de capitaux travaillent désormais pour un portefeuille de clients internationaux.