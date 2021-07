La France est le premier producteur européen de quinoa, une graine ancienne d’Amérique du Sud. Il est élevé en masse dans la région du Maine-et-Bas grâce à un homme du Tennessee qui est en quête de la bonne variété à cultiver en Europe du Nord.

Lorsque Jason Abbott a quitté les États-Unis pour la France en 2004, il n’aurait pas pu deviner qu’en 10 ans, il aurait stimulé la plus grande production de graines incas anciennes d’Europe.

Abbott a émigré avec sa femme française dans l’ouest de la France, où leur fille a reçu un diagnostic de maladie cœliaque – une maladie auto-immune qui vous rend intolérant au gluten – et ils ont cherché une alternative au blé. Une nutritionniste a encouragé l’introduction du quinoa dans l’alimentation familiale.

“Le nutritionniste a suggéré que nous devrions manger des céréales alternatives comme le sarrasin et le millet et le quinoa, quinoa qui revenait plus souvent que les autres”, explique Abbott, assis à sa table dans sa ferme de Langue-Jumellas. , Au centre de la région de West Maine-Ed-Lower.

“Le quinoa est très facile à préparer. Il a une texture très intéressante. Il a une saveur douce donc il se marie bien avec toutes sortes de sauces.”

En 2006, les abbés ne pouvaient trouver du quinoa que dans les petits magasins bio, et Jason s’est demandé pourquoi il n’était pas largement disponible.

La réponse est “La production en Amérique du Sud était très volatile à l’époque, et les prix étaient volatiles, donc la disponibilité ici en France est également volatile.”

Le quinoa, une graine céréalière cultivée dans les Andes depuis des siècles. L’intérêt mondial pour les graines a éclaté au début des années 2000, poussé par un régime sans gluten. Mais cela a également mis la pression sur les petits fabricants d’Amérique du Sud.

Abbott a travaillé pour une entreprise semencière de la région et a lancé une ferme expérimentale de semences pour tester les produits. Lui et sa femme se sont demandé s’ils pouvaient tester le quinoa.

« Nous avons pensé que nous pouvions créer une distribution fiable », dit-il. “Ou à tout le moins, créer une distribution fiable serait un défi intéressant.”

Ce défi a pris de nombreuses années, et l’a guidé pour démarrer la filière quinoa en France, qui est aujourd’hui la plus importante d’Europe.

Jason Abbott dans sa ferme expérimentale de semences de quinoa. © Sicile Pompée / RFI

Cela commence par une graine

Le climat et le sol des Andes sont différents de ceux du nord de l’Europe.

Abbott a reçu la licence pour le Quinoa Cross, qui a été développé à l’Université de Wageningen aux Pays-Bas. Les chercheurs ont croisé les graines de l’Équateur et du Chili et ont fait pousser des plantes qui mûrissent pendant les longues journées d’été en Europe.

Le quinoa commence à produire des graines – la partie comestible de la plante – au fil des jours. En Amérique du Sud, plus proche de l’équateur, il y a moins de jours où il fait encore chaud en été.

« Quand les jours ici commencent à tomber, nous recevons beaucoup de pluie, nous ne pouvons donc pas récolter », explique Abbott.

Cette plante est sensible au froid et aux autres conditions climatiques en France, avec ses hivers humides et ses sécheresses occasionnelles au printemps.

Abbott est donc venu travailler à la plantation de quinoa sur sa ferme. Chaque saison, il sème 500 parcelles, chacune avec un type ou une lignée de quinoa différent. Parmi les milliers de plantes individuelles, il devrait sélectionner les 500 les plus difficiles à replanter l’année prochaine.

« Je suis très heureux quand il y a des problèmes », dit-il. Contrairement à un agriculteur ordinaire, Abbott, qui souhaite obtenir des rendements plus élevés, recherche des plantes plus faibles pour pouvoir s’en débarrasser.

Fleurs de plante de quinoa aux feuilles jaunes. © Sarah Elsas / RFI

Il se tient dans les colis ; Les plantes atteignent ses aisselles. Beaucoup ont des trous dans les feuilles, certains grouillent d’insectes, d’autres ont des tiges sèches.

“Nous avons eu une saison très chaude et sèche pendant environ huit jours, ce qui a été très utile car nous pouvions vraiment voir les différences entre ces endroits. Certains d’entre eux sont tous flétris, d’autres ne semblent pas s’en soucier. Ce sont les opportunités parfaites pour nous sont en train de chercher.”

Abbott et son assistant sortent chaque année, prennent des notes sur chaque parcelle et trouvent les meilleures semences pour l’année prochaine. C’est un travail lent avec des objectifs à long terme.

Les agriculteurs attendent de la diversité

Au fil des ans, Abbott a développé quelques genres et alliances avec elle De la Lower Co. paie, qui encourage ses agriculteurs à cultiver le quinoa depuis 2009. Il est vendu sous le nom de la région Maine-Ed-Lower ‘Quinoa de Anjo’.

Paul Terion est l’un des 300 agriculteurs de la coopérative. En 2013, lorsqu’il a acquis la ferme de son père à Cise-la-Madeleine, à 35 kilomètres au sud de la ferme de semences Abbott, il cherchait différentes variétés.

« Nos fermes ont besoin de diversité et ont une grande variété de cultures », explique-t-il. Planter uniformément dans chaque champ chaque année réduit les ressources en sol et favorise la résistance aux ravageurs et aux maladies.

Terrian couvre une superficie de 130 hectares, où il cultive 10 variétés de céréales et de graines telles que le blé, le tournesol et le maïs. Mais des cultures inhabituelles telles que la luzerne, le millet, le maïs et le quinoa représentent désormais 10 pour cent de sa récolte.

Bien qu’il n’en sache rien, il a commencé en 2015 à cultiver du quinoa. Mais Abbott s’est efforcé de trouver des acheteurs et de fournir une assistance technique aux agriculteurs coopératifs.

« Je connais le blé : vous le semez à l’automne, vous le récoltez en juillet. C’est simple », dit-il. « Le quinoa est semé après l’hiver, vous avez donc besoin d’un sol à séchage rapide », explique Darian. “Comme nous n’utilisons pas d’herbicides sur le quinoa, il devrait pousser plus vite que les mauvaises herbes.”

Insectes sur un plant de quinoa dans les projets expérimentaux de Jason Abbott. © Sicile Pompée / RFI

Terrian a eu un succès raisonnable avec la culture, mais elle est encore expérimentale et pas aussi indulgente que le blé. Lorsque la plantation de quinoa nécessite des conditions sèches, suffisamment d’eau pour pousser, mais pas trop d’humidité au moment de la récolte.

« Il pousse quelques années mieux que les autres », dit-il. “Il n’y a eu aucune pluie pendant deux mois entre mars et avril de cette année, donc les plants de quinoa ont été touchés. Il y a des endroits où cela a bien fonctionné et très complexe.”

Le quinoa peut se vendre dix fois plus cher que le blé, mais la récolte n’est pas régulière.

« Il y a trois ans, j’ai dû arracher tous mes plants de quinoa ; ils n’ont pas poussé parce qu’il faisait trop sec et froid », dit-il. “Il y a des années où ça marche, d’autres fonctionnent moins, donc tu devrais être en moyenne dans cinq ans.”

La demande française ralentit

Un quart du quinoa consommé en France aujourd’hui est cultivé en France, principalement dans la région d’Anzo. Mais la graine est un produit important.

En 2018, la France a consommé environ 500 000 tonnes de pâtes et 300 000 tonnes de riz, contre seulement 6 000 tonnes de quinoa.

Mad Abbott travaille avec son mari sur les affaires de l’opération, essayant de trouver des clients. Lorsqu’elle a commencé à proposer du quinoa sur les marchés locaux, elle a eu un air confus.

« Les gens pensaient que je leur montrais de la nourriture pour oiseaux », dit-il en riant. “Les gens ne savent pas ce qu’est un quinoa, ils ne savent pas quoi en faire, il était donc difficile d’entrer sur le marché.”

Il a souligné la teneur élevée en protéines de la graine et le fait qu’elle ne contient pas de gluten.

Aujourd’hui, la majeure partie du quinoa de Anzo est vendue à de grandes entreprises alimentaires, qui le vendent dans les supermarchés avec du riz et du couscous.

Quot Abbott collecte les emballages de produits de quinoa à base de quinoa de anzo. © Sicile Pompée / RFI

Mad Abbott travaille avec de petits magasins et restaurants, encourage l’utilisation du quinoa ou stocke des produits en l’utilisant comme ingrédient. Le quinoa à Paris semble être une option saine ou végétarienne au menu, mais en dehors des villes, c’est toujours une vente difficile.

«Ici, à la campagne, il est difficile d’amener les restaurants à acheter du quinoa, car il y a beaucoup d’agriculteurs et de chauffeurs de camion qui veulent un bon repas avec des pommes de terre et de la viande», explique Madd.

Les abbés pensent qu’il pourrait être aussi répandu que le riz, qui a mis du temps à adopter en France.

« Pourquoi ne peut-il pas être aussi gros que du riz un jour ? » demande Jason. “C’est tellement bon, ça pourrait être un peu mieux.”





Pas la bonne graine

En attendant, il reste encore des tâches à accomplir pour purifier la graine.

“Je n’ai pas encore trouvé de meilleur produit parce qu’un type peut résoudre un problème, mais peut avoir des faiblesses ailleurs”, dit-il. “Je ne pense pas que nous ayons trouvé un genre parfait. Je pense toujours que des améliorations seront apportées.”

Cela ne se fait pas du jour au lendemain.

“Cela nous est simplement venu à l’esprit alors. Cela prendra un certain temps. “

