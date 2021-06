L’Allemagne renverse le Portugal pour raviver la confiance dans l’euro alors que la France tient | Euro 2020 Actualités

Suite à la pression de faire match nul avec les champions du monde, la France et la Hongrie, l’Allemagne a repris sa campagne pour l’Euro 2020 avec une victoire 4-2 sur le Portugal à Munich samedi.

En fin de match de samedi, le titre en seconde période de Robert Lewandowski a égalé la Pologne 1-1 avec l’Espagne à Séville, forçant les hôtes à un deuxième match nul consécutif dans le groupe E lors des matches de la phase de groupes du deuxième tour du tournoi. Fermer.

Le match nul 1-1 de la France contre la Hongrie à Budapest plus tôt dans la journée et la victoire de l’Allemagne sont tous prêts à jouer dans les matchs du Groupe F de mercredi lorsque les Allemands affronteront le Portugal, les hôtes de la Hongrie et de la France.

“Dans l’ensemble, ce fut une belle performance : la meilleure approche et la meilleure détermination”, a déclaré l’entraîneur allemand Joachim Lowe.

“Nous devons jouer à chaque match comme aujourd’hui. Il faut mettre la pression sur l’adversaire et ensuite on peut avancer petit à petit », a-t-il ajouté.

Après que Cristiano Ronaldo ait marqué son 107e but international – laissant deux places de moins que le record de tous les temps d’Ali Dain – les Allemands sont revenus avec quatre buts sans riposte pour donner au Portugal une avance rapide.

L’Allemand Robin Coshens célèbre avec l’Allemand Mats Hummels après avoir marqué le quatrième but de son équipe contre la gauche, Portugal [Matthias Hangst/Pool/AP]

Les défenseurs portugais Ruben Dias et Rafael Guerrero ont mis le ballon dans leurs propres filets pour donner à l’Allemagne une avance de 2-1 à la mi-temps lors du match de l’Euro 2020 à Munich.

Le Portugal est devenu la première équipe à marquer deux buts à domicile lors d’un match des Championnats d’Europe.

Un but de Guy Howard a souligné la domination de l’Allemagne, avec l’arrière gauche Robin Cossans marquant son homme du match à la quatrième place en Allemagne.

Le Portugal a été tenu en échec 4-2 à 23 minutes de la fin lorsque Diego Jotta a frappé la reprise de volée de Ronaldo.

L’Allemagne a dominé le Portugal, après avoir perdu cinq finales consécutives de Coupe du monde ou de Championnat d’Europe depuis l’Euro 2000.

“L’Allemagne était la meilleure équipe, je suis responsable de cette (défaite), mais maintenant c’est à nous de savoir si nous progressons, comment nous réagirons”, a déclaré le sélectionneur du Portugal Fernando Santos.

Cristiano Ronaldo marque son 107e but international, deux de moins que le record de tous les temps d’Ali Dain [Christof Stache/Pool/AP]

L’Allemagne a créé de nombreuses occasions par rapport à la défaite 1-0 de mardi contre la France, tandis que le Portugal a battu la Hongrie 3-0 le même jour.

L’Allemagne a marqué presque le cinquième but lorsque Leon Goretzka est entré en jeu et a tiré après une nouvelle attaque des hôtes.

C’est la première fois que le Portugal marque quatre buts depuis sa défaite 4-0 contre l’Allemagne lors de la Coupe du monde 2014.

La Hongrie a la France

La veille, les favoris de l’avant-match avaient été battus par la Hongrie sous une chaleur torride et devaient revenir par derrière 1-1, devant une foule hostile de près de 56 000 personnes à Budapest.

Dans le seul endroit de l’Euro 2020 où il n’y avait aucune restriction de capacité en raison de COVID-19, Attila Piola a donné aux hôtes une avance de choc lors de la première mi-temps après que la France a repris la défense.

Mais à l’Euro 2016, le vainqueur du Soulier d’or Antoine Griezmann a égalisé en 66 minutes alors que l’incroyable France 2019 a évité sa première défaite en match depuis juin 2019.

Le Hongrois Roland Salloy aérien alors qu’il défie le ballon avec le Français Benjamin Power [Alex Pantling/Pool/AP]

“Un point n’est pas ce que nous attendions de ce match, mais nous le prendrons dans les circonstances”, a reconnu l’entraîneur français Didier Deschamps.

Les Blues mènent le groupe avec quatre points, un devant l’Allemagne et le Portugal, la Hongrie un point.

La France a donc besoin d’un match nul lorsqu’elle affrontera le Portugal à Budapest mercredi, mais si le Portugal perd, il sera éliminé et l’Allemagne évitera la défaite contre la Hongrie.

La qualification est loin pour les Hongrois, mais leur buteur Fiola a déclaré que c’était “l’un des meilleurs jours de ma vie, voire le meilleur”.

Lutte espagnole contre la Pologne

Samedi, l’Espagne et la Pologne ont marqué 1-1 pour garantir que les quatre équipes du groupe E de l’Euro 2020 se qualifient pour la phase finale de mercredi.

L’attaquant espagnol Alvaro Morata a ouvert l’impasse à la 25e minute et a sauté pour dégager la surface avec une course de Gerrard Moreno, et malgré une célébration du drapeau du juge de ligne pour le hors-jeu, le but a été accordé à la suite d’un examen VAR.

Lewandowski a égalisé avec une tête haute du centre de Kamil Joswak à la 54e minute, quatre minutes plus tard, un penalty de Moreno au bras gauche a été tiré, Morata a regagné et raté plusieurs occasions en deuxième mi-temps.

La Suède est en tête du classement avec quatre points, suivie de la Slovaquie avec trois points, de l’Espagne avec deux points et des Polonais avec un point en dessous. La Suède affrontera la Pologne lors de son dernier match lorsque l’Espagne rencontrera la Slovaquie mercredi.