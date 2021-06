L’Allemagne, triple championne d’Europe, a battu son record de match d’ouverture et a annoncé son arrivée en tant que prétendant sérieux à l’Euro 2020, battant son Portugal 4-2 dans le groupe F.

L’attaquant portugais Cristiano Ronaldo (C) lors du match de football du groupe F de l’UEFA Euro 2020 entre le Portugal et l’Allemagne le 19 juin 2021 au stade Alliance de Munich



Bien qu’ayant été contraint de faire match nul avec les champions du monde de France et de Hongrie, Cristiano Ronaldo s’est rapproché d’un record de buts internationaux de tous les temps, battant l’Allemagne 4-2 à Munich lors de la campagne Euro 2020.

L’Espagne a trébuché contre la Pologne 1-1 à Séville samedi alors que le deuxième tour du tournoi s’est terminé en matches de groupe.

Après la défaite contre le Portugal dans l’arène de l’Alliance, l’Allemagne savait qu’elle serait sur le point d’être éliminée du groupe F, ayant déjà échoué à dépasser la phase de groupes de la Coupe du monde 2018.

Le Portugal ayant remporté les huitièmes de finale, Ronaldo les a mis en tête.

Il s’agissait du 12e but du joueur de 36 ans en finale du Championnat d’Europe et de son 107e but international en 177 apparitions pour son pays.

C’est à deux reprises du record international de tous les temps établi par Ali Day, qui a marqué 109 fois pour l’Iran.

Cependant, avec Ruben Diaz et Rafael Guerrero marquant leurs propres buts, l’Allemagne a renversé la vapeur juste avant la mi-temps.

Robin Cosans a mis Guy Ha Verts 3-1 à la mi-temps, puis s’est qualifié pour le quatrième but.

Zota a poussé un autre pour le Portugal, mais la défaite a également affecté les chances de l’Allemagne d’atteindre les 16 derniers, car ils ont maintenant une phase à élimination directe.

“Nous avons le droit de nous sentir un peu plus heureux”, a admis l’Allemand Thomas M முller.

Griezmann sauve la France

La France, favorite d’avant-match, a été battue par la Hongrie sous une chaleur torride et a dû revenir par derrière 1-1, devant une foule hostile de près de 56 000 personnes à Budapest.

Sur le seul site de l’Euro 2020 sans restriction de capacité en raison du Covit-19, Attila Piola a donné une avance de choc aux hôtes lors de la première mi-temps.

Mais à l’Euro 2016, le vainqueur du Soulier d’or Antoine Griezmann a égalisé en 66 minutes alors que l’incroyable France 2019 a évité sa première défaite en match depuis juin 2019.

“Un point n’est pas ce que nous attendions de ce match, mais nous le replacerons dans son contexte”, a reconnu l’entraîneur français Didier Deschamps.

Les Blues mènent le groupe avec quatre points, un devant l’Allemagne et le Portugal, la Hongrie un point.

La France a donc besoin d’un match nul face au Portugal mercredi, mais le risque est réel d’être éliminé si les Portugais perdent et que l’Allemagne évite la défaite contre la Hongrie.

La qualification est loin pour les Hongrois, mais leur buteur Fiola a déclaré que c’était “l’un des meilleurs jours de ma vie, voire le meilleur”.

Pénalité coûte Miss Espagne

L’Espagne espère toujours sa première victoire après un match nul 1-1 contre la Pologne de Robert Lewandowski à La Carta.

Alvaro Morata a donné l’avantage aux champions d’Europe 2008 et 2012 en première mi-temps, mais le capitaine Lewandowski a égalisé après la pause.

L’Espagne a peut-être encore gagné, mais Gérard Moreno a attaqué le poteau sur penalty.

Dans le groupe E, l’équipe de Luis Enrique est troisième avec deux points et doit battre la Slovaquie lors de son dernier match. La Pologne n’a qu’un point.

“Nous avons été un peu malchanceux”, a déclaré le capitaine espagnol Jordi Alba. “Nous faisons mieux les choses. Nous allons changer les choses. Je le crois.”

Pendant ce temps, le sélectionneur anglais Gareth Southgate a déclaré qu’il ne se plaignait pas de la réaction de colère des supporters alors qu’ils étaient tenus en échec 0-0 par leurs rivaux écossais vendredi.

Bien qu’ils soient certains de se qualifier pour le groupe D, le coup de sifflet final à Wembley a été moqué du côté de Southgate après qu’il n’ait réussi qu’un seul tir cadré.

“C’est une compétition et c’est très important quand on ne peut pas gagner sans perdre”, a déclaré Southgate.

“C’est dur dans les 15 dernières minutes d’un match, où les fans veulent que vous alliez de l’avant et que vous abandonniez toute forme, car c’est l’Écosse, cela ressemble à une opportunité unique.”

Le Pays de Galles affrontera l’Italie à Rome dimanche alors qu’il assure un match nul du groupe A aux 16 derniers.

Ce résultat place l’Italie à la première place.

Si la Suisse ne parvient pas à battre la Turquie à Bakou, le Pays de Galles sera également vaincu.

Source : TRTWorld et agents