Total, une société énergétique française, a signé lundi des accords majeurs avec l’Irak d’une valeur de 27 milliards de dollars, affirmant qu’il était important de maintenir la production de brut dans un pays riche en pétrole, gaz naturel et pétrole.

Les accords ont été signés dimanche par le Premier ministre Mustafa al-Qadimi, a indiqué le ministère du Pétrole dans un communiqué.

Le champ pétrolier de Radawi dans le sud de l’Irak est un projet indispensable pour capturer le gaz naturel des cinq champs pétrolifères du sud et le pomper dans des réservoirs pour purifier l’eau de mer du Golfe et maintenir les niveaux de production de pétrole.

Un quatrième projet de construction d’une centrale solaire de 1 000 MW a été signé avec le ministère de l’Énergie.

Il s’agit de l’accord le plus lucratif et le plus ambitieux signé par une compagnie pétrolière en Irak, car d’autres compagnies pétrolières internationales ont pris des mesures pour se retirer du secteur pétrolier irakien.

Il n’y a pas de rapport immédiat du total.

L’Irak a un besoin urgent de développer les ressources locales de gaz pour répondre à ses besoins en électricité, surtout pendant l’été. Le pays dépend fortement des importations iraniennes de gaz et d’électricité, qui sont récemment devenues irrégulières en raison de l’argent impayé et de la forte demande en Iran.

Dans une interview en juin, le ministre du Pétrole Ihsan Abdul-Jabbar Ismail a déclaré qu’il visait à augmenter la capacité gazière de l’Irak de trois milliards de pieds cubes (85 millions de mètres cubes) d’ici 2025. Le développement du centre de traitement du gaz est cet objectif qui rapprochera encore plus l’Irak. L’Irak importe actuellement deux milliards de pieds cubes (56,6 millions de mètres cubes) pour répondre aux besoins nationaux.

Le projet comprend la création d’un complexe gazier capable d’extraire et de traiter le gaz naturel associé au pétrole extrait des champs pétrolifères de Ratavi, West Kurna 2, Majnun, Duba et Luhais. L’Irak n’a actuellement aucun moyen de capter ce gaz et il est brûlé dans l’atmosphère. Les experts se sont plaints que l’Irak gaspille des millions de dollars de revenus parce qu’il n’a pas capturé efficacement ce gaz naturel. Une fois traité, le gaz peut être fourni aux centrales électriques pour répondre aux besoins domestiques en électricité.

L’Irak dit qu’il prévoit d’éliminer les émissions de gaz dans les deux ou trois prochaines années. La Banque mondiale estime que l’Irak brûle environ 16 milliards de mètres cubes (565 milliards de pieds cubes) de gaz par jour.

Mais les responsables de l’industrie et les techniciens du ministère du Pétrole ont déclaré que la composante de développement de l’eau de mer faisait partie d’une série d’accords les plus urgents pour le bien-être de l’industrie pétrolière irakienne.

Le pétrole représente 90 pour cent de la principale industrie irakienne et des revenus de l’État. L’eau est pompée dans le champ pour maintenir les taux de production actuels et pour maintenir la pression future, afin d’atteindre les objectifs futurs.

Les responsables disent que l’accord a été signé par le Premier ministre Mustafa al-Qadimi avant les élections nationales du mois prochain, et malgré la réservation des techniciens du ministère, ils soupçonnent qu’il y a du sérieux dans la mise en œuvre de l’élément eau de mer.

« Ministère du Pétrole et [state-owned] On soupçonne que la Basra Oil Company est sérieuse au sujet du projet d’eau de mer. Ils pensent qu’ils vont mettre la pression sur les projets de champs pétroliers et de centres gaziers et retarder le reste », a déclaré un responsable de l’industrie au courant des négociations contractuelles. Un responsable du BOC a exprimé la même préoccupation. Ils ont parlé anonymement parce qu’ils n’avaient pas le pouvoir de commenter la presse.

Les responsables de l’industrie et du ministère ont averti qu’il n’y a aucune garantie d’approvisionnement en eau adéquate pour le recyclage au milieu de la pénurie et qu’il n’y a pas d’autre alternative.

Les accords avec Total représentent un autre accord multi-projets en négociation depuis des années avec la compagnie pétrolière américaine ExxonMobil. Mais après des années de négociations difficiles, l’accord a été rompu.

Tout l’accord intervient alors que d’autres compagnies pétrolières envisagent de quitter l’Irak. Exxon a annoncé cette année la vente de sa participation dans le champ pétrolier West Kurna 1. Le ministre du Pétrole a également déclaré que British Petroleum étoufferait la croissance du plus grand champ pétrolier du pays, Rumila.