La ville la plus méconnue de France est en fait très excitante

Le meilleur de tous est la perspicacité de Marcelli dans le quartier le plus excitant du film. L’appartement à l’étage en Virginie est sur la glace. Au nord et au-dessus du port de Weeks, ce nid de rues escarpées et de maison menton-by-jowl peut être décrit comme l’âme de la ville. C’est, bien sûr, son noyau originel : l’Agora de la colonie grecque de la place de Lenze ; La place des Moulins, à son point culminant, est l’Acropole. Les 15 moulins à vent qui existaient ici ont disparu au 17ème siècle et se perdent dans l’histoire “récente” de ce qui est devenu la partie la plus arriérée de la ville aux 18ème et 19ème siècles. À la fin du 20e siècle, c’était un quartier chaud avant la redoute et la restauration, avec ses ruelles remplies de bars, boutiques et magasins d’huile d’olive. Il y a des cicatrices, en quelque sorte. Les grappes et la cour de la Vile Saride (vieille-charite-marseille.com), aujourd’hui centre d’expositions temporaires d’art, ont été construites entre 1671 et 1749 comme une maison pauvre.

La hauteur du quartier signifie des vues spectaculaires sur la ville; La fenêtre de la chambre de Maya donne sur Notre Dame de la Card. Pour atteindre la basilique depuis l’iceberg, il faut marcher très fatigué (port Viax, autour, jusqu’à la pente de l’autre côté) et il faut faire une pause en cours de route. Le chien de garde à l’entrée de la rade était peut-être, à sa manière, un symbole de la demi-division marseillaise des autres régions de France, à Saint-Jean. À partir de 2013, lorsque la ville était la capitale de la culture européenne, elle abritait un musée des civilisations européennes et méditerranéennes qui explorait la circulation des personnes à travers le continent.mucem.org)

Il n’a jamais été éclairé. Il a été commandé par Louis XIV, pour défendre officiellement le port pendant la guerre permanente, mais aussi pendant l’apparente révolte de la ville. Ce n’est qu’à son achèvement en 1671 que Marcellus constate que son artillerie est dirigée vers l’intérieur.

Il y a eu une autre scission ces derniers temps. Cette semaine a éliminé le besoin d’isolement pour les voyageurs britanniques entièrement vaccinés revenant de France – mais pour la plupart des épidémies, traverser la Manche depuis le Royaume-Uni était délicat, sans voir Marcelli. Pourtant, cette fracture dans notre capacité à bouger, selon Cotin, fait de Stillwater le film de son époque. Le film parle de voyages et de rencontres. C’est quelque chose que nous avons terriblement perdu », dit-il. “C’est un beau film à partager maintenant car il s’agit vraiment de se retrouver, de rencontrer des gens et de s’ouvrir.”

Damon est très direct, parlant de « ville incroyablement belle ». “J’espère que ce film est comme une lettre d’amour à Marseille”, car c’est un endroit très spécial.

Stillwater est projeté dans les cinémas britanniques. Au moment de la publication, les voyages à l’étranger sont soumis à des restrictions. Vérifiez les conseils pertinents avant de réserver et de voyager.

Colungs cold : qu’est-ce que c’est et comment les explorer

Certains des moments les plus glamour du film sont quand Alison – à sa sortie de prison – arrive à Klang avec son père. Ici, elle nage dans les bas-fonds des entrées calcaires qui percent 15 miles au large de la côte sud de la ville.

Si la métaphore visuelle – un prisonnier profitant de quelques heures de liberté – flottant dans une eau calme – apparaît un peu évidente, cela ne devrait pas être une expérience tranquille glorieuse dans la vraie vie. Il ne serait pas exagéré d’affirmer que ces expressions et espaces couvrent la partie la plus spectaculaire de toute la côte sud française. Les Français peuvent même être d’accord. Couvrant un total de miles carrés 201 de terre et de mer, la zone est officiellement enregistrée comme le Parc National des Culcans (Burg National des Culcans).calanques-parcnational.fr/frEn 2012. Ce n’est pas une petite promotion. Il n’y a que 11 parcs nationaux en France, dont seulement huit en Europe. La protection appropriée de ces vallées minces est une déclaration de leur immense importance.

L’ensemble du parc est facilement accessible depuis Marseille. Vous pouvez entrer à Lumini par son côté nord (au dernier arrêt du bus B1 en provenance du centre) ou à Cassis par l’est. D’une certaine manière, cela ne fait aucune différence ; La géographie à chaque instant est incroyable. Les points forts particuliers incluent la Calangue de Port Bin, Calang D’Wow et Calang de Morgio, mais même si vous décidez d’élever les chemins qui les relient ou de rejoindre les habitants au soleil sur les rochers, vous pouvez certainement atteindre le caméraphone à de fréquents intervalles.

Une autre chose est sûre. Il faut explorer à pied. Non seulement à cause de l’état du parc, mais aussi parce que le terrain est très peu profond. Exceptionnellement pour une partie de la côte en Méditerranée française, il n’y a pas de route côtière. D559 a abandonné les combats à Masargu, une banlieue de Marseille, et a détourné le voyage intérieur de Cannes jusqu’à ce qu’il rejoigne la voie navigable à Casis.