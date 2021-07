PARIS – Un petit dessin à la plume et à l’encre de Léonard de Vinci, enterré sans marque dans une boîte pendant des décennies, est au centre d’une querelle entre son propriétaire et le ministère français de la Culture, qui se jouera mercredi devant un tribunal parisien. L’audience du tribunal commencera si une carte du martyr Saint Sébastien qui a été battu à mort sur un arbre est finalement autorisée à quitter la France pour être achetée par un acheteur étranger. Jean P., le propriétaire qui avait 80 ans et a demandé à ne pas être entièrement nommé comme cadeau de son père pour avoir réussi son examen de médecine en 1959. L’un des nombreux dessins et œuvres. Comme il était à l’époque plus un passionné de rock que d’art, le jeune médecin le met de côté et l’oublie pendant plus d’un demi-siècle. Lors d’une opération en 2016, il est à nouveau tombé sur une boîte de cartes et a décidé de les donner à la maison de vente aux enchères Taj pour évaluation. Dadi Brad, chef du département Old Masters de Tazan, a rapidement identifié une main de maître, évaluée entre 20 000 et 30 000 euros (17 000 $ – 25 000 $), quel qu’il soit. Jean P. S’il pense qu’il a de la chance, il aura beaucoup de chance. READ Pogba aborde la spéculation sur le transfert après la couleur des cheveux lors du tirage au sort de l'Euro 2020 en France Un autre expert, Patrick de Pazer, possède une carte recto-verso – d’autre part gravée d’études scientifiques de la lumière des bougies – par nul autre que Leonardo, avec le soutien du troisième expert, le Metropolitan Museum of Art, Carmen Pompeo à New York . “Le caractère de la carte de Saint-Sébastien est absolument certain pour Léonard”, a-t-il déclaré au New York Times, notant qu’il avait été rempli par l’artiste pour d’autres dessins de Saint-Sébastien. Un “trésor national” En une seconde, la valeur estimée des travaux a atteint 8 à 12 millions d’euros (75 6,75 millions – 10 millions de dollars). Mais chaque jour, un nouveau Léonard revenait et le gouvernement français intervenait rapidement, qualifiant la carte de “trésor national” et lui donnant 30 mois pour l’acheter au nom du musée du Louvre à Paris, la maison de la Joconde. 10 millions d’euros – une concession de l’Etat a été dûment suivie, mais avec une nouvelle estimation de 15 millions d’euros, Jean P. a refusé et le ministère de la Culture a jeté la pièce. Mais cette affaire ne s’est pas arrêtée là. Jean P. Il a immédiatement demandé une autorisation d’exporter pour vendre la carte à un acheteur étranger, mais le ministère de la Culture a refusé, affirmant que la carte pouvait en fait avoir été volée. Mercredi, le médecin à la retraite sera invité par un tribunal parisien à autoriser la ministre de la Culture Roslyn Bachelot et un haut fonctionnaire chargé des collections d’art à quitter la France. Après le solveur mundi Jean P. L’avocat Oliver Baratelli a qualifié de « désastreuse » la gestion par le gouvernement de l’invention de la peinture. « Un ministère de la Culture digne de ce nom aurait veillé à ce que le gouvernement français reçoive une telle carte », a-t-il soutenu. Pendant ce temps, Jean P. Je suis tombé avec Taj. Il a annulé leur ordre de vente, affirmant qu’il avait appris par la presse leur intention de tirer aux enchères sans sa permission. Baradelli a déclaré que Dajan était “enivré” par l’anticipation de la plus grosse commission après la vente du “Salvator Mundi” à Leonardo, qui a établi un record pour le tableau le plus cher vendu aux enchères en 2017 lorsqu’il a été repris par le roi saoudien. 450 millions de dollars en famille chez Christie’s. Tajan, de son côté, a poursuivi le propriétaire pour avoir tiré 2 millions d’euros pour rupture de contrat, demandant à la maison de vente aux enchères de dédommager tous les travaux effectués pour son compte. Histoires liées Le dessin “Head of Bear” de Da Vinci a rapporté jusqu’à 16 millions de dollars L’étude de Da Vinci du premier paysage a eu des doutes sur lui Continuer à lire Ne manquez pas les dernières nouvelles et informations.

