La police française enquête sur le nombre croissant de faux certificats de vaccination du gouvernement

Police à l’intérieur La France De nombreux médecins enquêtent sur les fraudes aux certificats de vaccination du gouvernement-19 à la suite d’informations selon lesquelles leurs comptes de services de santé ont été piratés.

Lors d’un incident récent, l’une des nombreuses fausses escroqueries faisant l’objet d’une enquête, les fraudeurs se sont approchés d’un compte en ligne GB près de Bordeaux et ont obtenu 55 faux documents. Un autre médecin à Marseille a signalé un piratage similaire, tandis que d’autres ont déclaré aux autorités qu’il y avait eu des tentatives d’accès à leurs comptes.

Commission de la santé de France Les faux certificats sont en augmentation, avec 46 incidents faisant l’objet d’une enquête policière depuis mai. Ils développent également des tests Govit-19 pseudo-négatifs.

Plusieurs hackers ont été interrogés ces dernières semaines à Paris, Grenoble et Bordeaux. À la fin du mois dernier, un employé contractuel d’un centre de vaccination a été emprisonné après avoir créé 200 faux codes QR.

Il y a deux semaines, deux femmes travaillant dans un centre de vaccination à Bordeaux ont été arrêtées et inculpées d’avoir vendu de faux certificats pour 80 à 150 chacune. Ils sont poursuivis pour « escroquerie, profit d’escroquerie et corruption passive » et encourent jusqu’à trois ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 45.000 000 s’ils sont reconnus coupables.

Ceux qui achètent des contrefaçons peuvent être condamnés à une amende pouvant aller jusqu’à 2 000 €.

“La fraude au laissez-passer sanitaire est très grave et sévèrement punie. Personne ne devrait se laisser berner par le vaccin”, a déclaré à la presse le chef adjoint local Martin Gespero.

Les procureurs pensent que les codes et les certificats rencontreront certainement les adversaires vaccinés les plus coriaces du pays Pass Santé, Lequel Nécessaire pour accéder à la plupart des lieux publics, Restaurants, théâtres, cinémas, certains grands centres commerciaux et pour les soins hospitaliers d’urgence.

Gespero a ajouté qu’une des femmes arrêtées a insisté sur le fait que ses motivations n’étaient pas purement financières.

“Il pense que quelqu’un qui ne veut pas se faire vacciner a le droit de continuer à vivre une vie normale sans être exclu de certains endroits”, a-t-il déclaré.

Au Centre des Vaccins de Paris, une infirmière qui a délivré de faux certificats aurait été arrêtée. Il a déclaré à la police qu’il avait commis une douzaine d’escroqueries par jour pendant un mois.

Le Figaro a annoncé 500 à 600 recherches sur Internet pour une “fausse annonce” avant que le président Emmanuel Macron n’annonce que le pass santé serait introduit en juillet. Quelques heures après l’annonce de Macron, Les chercheurs ont trouvé Ce nombre est passé à plus de 4 000.

UNE Entretien avec France Info, Jean-Paul Hamon, médecin généraliste et président d’honneur de la Fédération des médecins français, a accepté de décerner trois certificats. Cependant, il a insisté sur le fait qu’il ne l’avait fait que pour deux patients qui avaient été complètement vaccinés et pour seulement un tiers qui s’était rétabli de Covit-19 ; Tous trois étaient éligibles à un diplôme de santé mais avaient des difficultés à télécharger le code QR requis.

“Qu’aurais-je dû faire ? Ces personnes étaient coincées chez elles sans carte sanitaire alors que quelqu’un y avait droit”, a-t-il déclaré. Trois personnes que je connaissais qui m’ont donné un code QR et j’ai vérifié leurs documents. Ils devraient facilement avoir une carte de santé. “