La police française appelle à témoins dans un procès de spectateur contre l’actualité sportive, First Post

Christian Sabaraki et Brian Cocort gisent au sol après un accident lors de la première étape du Tour de France. Andhra

Peros-Kyrek, France: La police française a lancé dimanche un appel à témoins dans l’accident catastrophique qui a détruit l’étape d’ouverture du Tour de France, causé par un observateur penché sur le chemin d’un Peloton à grande vitesse tenant une pancarte. La femme a attrapé une pancarte avec le mot «Grand-mère et petite-fille» écrit en allemand et a regardé le chemin menant aux caméras des motos de la course, principalement à Peloton, qui revenait rapidement. Le coureur allemand Tony Martin l’a repoussée et a perdu l’équilibre, ce qui a entraîné un effet domino maladif qui a traversé la majeure partie du Peloton, qui s’est empêtré dans le chaos complexe des vélos et des corps. “Le principal enjeu de la tournée est la sécurité routière”, a déclaré dimanche à l’AFP le lieutenant-colonel Joël Schreier de la Gendarmerie française. Un autre policier a déclaré à l’AFP que “zéro mort” était leur mission de descente dans un Tour de France ou n’importe quelle course de vélo. La femme, qui portait un imperméable jaune, a été horrifiée lorsqu’elle a réalisé l’étendue de sa stupidité, mais elle a disparu dans la foule profonde au bord de la route, son identité repliée sous son bras. Le coureur allemand de DSM Jasha Sutterlin était le seul cycliste qu’il a dû quitter immédiatement, et son rêve du Tour de France a été brisé le premier jour.

‘Mauvais comportement’ READ L'Allemagne renverse le Portugal pour raviver la confiance dans l'euro alors que la France tient | Euro 2020 Actualités Les huit autres coureurs ont dû être soignés par un médecin officiel, et beaucoup ont été soignés pour des coupures causées par le pâturage, des blessures et des tas. Le champion italien Sonny Golfrelli et le coureur néerlandais Wade van Aird ont couru avant de sauter par-dessus Martin, tous deux l’un des favoris pour remporter la première étape. “Nous poursuivons cette femme pour mauvaise conduite”, a déclaré Pierre-Yves Thou Vault, directeur adjoint de la tournée. “Nous faisons cela pour que les personnes minoritaires qui font cela ne gâchent pas du tout le spectacle”, a-t-il déclaré. Le lieutenant-colonel Schreier a déclaré que lorsque la police attrape un délinquant, elle veut l’accuser de « blessure accidentelle à court terme en violant de manière flagrante et délibérée le devoir de sécurité ou de soins ». “Nous pouvons confirmer qu’aucun des membres généraux n’a été blessé et nous sommes en contact avec les organisateurs de la course à ce sujet.” Nous sommes heureux d’avoir du public au bord de la route # TDF2021. Mais pour que le tour soit réussi, respectez la sécurité des cavaliers ! Ne risquez pas tout pour une photo ou pour vous procurer une télé ! pic.twitter.com/eA6nnhRhWv – Tour de France (eLeTour) 26 juin 2021 La tournée a commencé samedi du port atlantique de Brest. Les Français ont continué à se détendre Corona virus À un moment donné, le Français Julian Alep a conquis un grand nombre de civils sur les étroites routes bretonnes. “Aujourd’hui, nous avons vu des comportements qui ne permettaient pas aux gens de traverser la route devant la course et aux enfants de laisser leurs appareils”, a déclaré le directeur de la course Christian Prudhomme aux médias français. “Vous venez ici pour voir les héros. Regardez dans le miroir si vous voulez voir.” READ Portes Ouvertes de France Neuf | Reuters Dimanche, quatre véhicules de course officiels étaient devant Ploton, qui ont arrêté trois autres coureurs qui ont été blessés dans un autre accident samedi, avertissant les fans de la route de garder leurs distances. “Nous disons aux gens de s’éloigner et de contrôler leurs enfants”, a déclaré Screer. Dimanche, il y aura environ 500 gendarmes des 14 000 hommes des forces de sécurité sur le parcours de 183,5 km.

