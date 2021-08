En 2013, j’ai effectué un voyage rapide au sud de Paris et de la France – recherche, financement et réservation en une semaine, dans l’avion un mois plus tard.

La raison? Pour capturer les derniers jours d’une Elaine Cray dans le centre de Pompéi à Paris, il a ensuite visité la Villa e-1027, une maison incroyablement moderne qu’il a conçue sur le Rocher Brun-Cap-Martin, à quelques minutes en train de Nice.

La maison isolée est hors limites – attachée avec de la corde et en cours de rénovation complète. Mais je pouvais le voir de l’extérieur. J’étais près de la cabane de l’architecte suisse Le Corbusier, debout sur les rochers et dans la mer, puis il est mort d’une crise cardiaque en nageant.

Manuel Pugot Rénovation parfaite : Villa E-1027 à Roque Brown-Cap-Martin sur la Côte d’Azur Maison moderne d’Elaine Gray, conçue dans les années 1920. Il a été entièrement restauré et livré et est ouvert au public.

Peut-être que sa mort était le karma. Le Corbusier est entré par effraction et a endommagé sa maison alors qu’il était chez Cray. Dessiner de grandes peintures murales colorées et sexuelles (nu) À travers les murs d’un blanc immaculé. (Quel menton

Nous ne pouvons qu’imaginer la colère de Grave en trouvant les peintures murales. Je me demande ce que le génie du design, décédé en 1976, aurait pensé des prix auxquels ses meubles seraient désormais disponibles aux enchères – en 2009, son fauteuil en cuir Fotule Ox Dragons s’est vendu pour près de 22 millions de dollars (37 millions de dollars néo-zélandais). Cette reproduction, le plateau en verre rond de table d’appoint en tube d’acier chromé est l’une de ses créations que vous pouvez voir n’importe où.

Manuel Pugot Les nuances de toile bleu méditerranéen filtrent la lumière intense.

L’exposition rétrospective de son mobilier et de ses œuvres est inestimable. De magnifiques paravents en laque, des fauteuils modernes, des tables d’appoint et des étagères en acier, des tapis et des œuvres d’art ont créé une magnifique table qui racontait l’essentiel de son histoire.

Il y a aussi une maison plus endommagée lorsque les soldats allemands l’ont utilisée pour l’entraînement à la cible pendant la Seconde Guerre mondiale.

Maintenant entièrement restauré et ouvert au public, l’E-1027 porte le nom des premiers débuts de Grave, tandis que 10, 2 et 7 sont les niveaux alphabétiques des initiales d’elle et de l’architecte Jean Podovici – elle est son amante depuis de nombreuses années, collaborant avec lui sur la conception de la maison.

Manuel Pugot Les meubles, les rideaux et les œuvres d’art d’Elaine Gray ont été remodelés pour l’intérieur.

Regardez la maison d’aujourd’hui, vous penserez au design du milieu du siècle. Mais non, c’est la chose la plus importante : Gray, né en Irlande, a conçu le E-1027 dans les années 1920, bien avant que le terme « open-plan » ne soit inventé.

La maison a été construite entre 1926 et 1929, et la propriété et les chambres environnantes sont maintenant un site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’association Cape Modern est responsable de la restauration et a fait un travail incroyable. La maison l’a fourni tel qu’il était dans les années 20 – le gris l’a rempli de meubles de style camp. Tout était revenu à son essence, épuré et très fonctionnel. Gray avait également une cuisine extérieure.

Borgot manuel Les meubles de style camping moins utilisés à l’intérieur étaient de nombreuses années plus tôt que son temps.

Parle sur Architecture vivante En 1929, Gray déclara : « Il ne s’agit pas simplement de créer de belles lignes, après tout, Appartements pour personnes. “

Les meubles et les accessoires ont été recréés en utilisant les matériaux et les techniques de l’époque. Des tiroirs incurvés dépassent de l’armoire debout; Une table pliante contient un service à thé ; Et les écrans à charnières peuvent être déplacés comme des portes.

Sur une longue terrasse face à la mer, des toiles bleu méditerranéen lumineuses filtrent la lumière intense de l’été. La terrasse à travers la maison s’ouvre par des doubles portes. Gray, Podovici, Le Corpusier et sa femme Yvonne ne peuvent qu’imaginer quelle organisation sociale cela aurait été.

Manuel Pugot Gray a conçu chaque élément de la maison, y compris le verre.

Le Corpusier, en effet, était hystérique sur la maison. Il a essayé de l’acheter plusieurs fois, mais Gray ne l’a pas vendu, alors il s’est installé plus tard dans la petite cabane qu’il avait conçue. Il a également été réaménagé avec des unités de camping voisines et le restaurant El Edoil de Mer, où l’architecte a dîné une grande partie de la soirée.

On pourrait penser que les peintures murales de Le Corbusier ont encore des traces au dos des sections de camping.

Cape Modern affirme que l’équipe de restauration devrait proposer des solutions innovantes et durables pour le remodelage de la maison, entre autres, les murs de béton érodés. Des techniques plus efficaces doivent être trouvées pour lutter contre le climat méditerranéen érosif.

L’ensemble du projet de restructuration coûtera 5,5 millions de dollars (9,35 millions de dollars néo-zélandais) et a été financé à 55 pour cent par les autorités régionales et le gouvernement, et à 45 pour cent par le parrainage et la collecte de fonds privés.

Le Centre des Monuments Nationaux (CMN) est désormais chargé de la gestion et de l’entretien du site et de l’organisation d’événements culturels. Association Cape Modern, qui gère les réservations de présence.

La Société déclare sur son site Internet : « L’architecture moderne, Villa e-1027, est la première création architecturale d’Eileen Grave, témoignant de sa pensée et de son attention à chaque détail de sa conception, qui est indissociable de son architecture et de son mobilier standard et indépendant. , éclairage et décoration.Pendant trois ans, il travaille avec son associé Jean Podovici à la conception de meubles.

Manuel Pugot Un pop-top poli sur le toit recouvre un escalier en colimaçon, apportant de la lumière naturelle dans la maison. Monte Carlo est visible au loin.

“La villa est petite, mais pour Elin Gray, tout le monde doit être” libre et indépendant “et tout doit être rangé dans un minimum d’espace. Pour cela, il a conçu des meubles élégants, fonctionnels et très uniques, en accordant une attention particulière à chaque détail .

Elaine Gray peut nous en apprendre beaucoup plus sur notre façon de vivre, et une fois que nous pourrons voyager librement, j’adorerais y retourner et rendre hommage à l’un des plus grands designers du 20e siècle. Elle aurait certainement aimé cette restauration.

Manuel Pugot Ces quatre bâtiments sont visibles sur la photo – la Villa E-1027 à l’avant, les unités de décampage de l’unité et l’arrière du restaurant et la cabane de Le Corbusier à droite. L’ensemble du site est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’Association de Reconstruction du Cap Moderne est menée avec le soutien du Ministère du Conservatoire de Littérature et du Ministère de la Culture, la ville de Roche Brun-Cap-Martin, le Département Maritime des Alpes, la Provence-Alpes-C-te d ‘Région d’Azur. TRAC.