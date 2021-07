La Grèce est la première à proposer 18 avions de combat français Rafale

Athènes : la Grèce a réceptionné mercredi le premier des 18 avions de combat français Rafale dans le cadre d’un important programme d’achats militaires alors que le pays cherche à moderniser ses forces armées.Ministre de la Défense Nicolas Panagiotopoulos Assisté à une cérémonie de distribution à Istres dans le sud de la France, la décrivant comme une “journée marquante” Force aérienne grecque . ”La Grèce a signé en janvier un contrat de 2,3 milliards d’euros (7 2,7 milliards) pour l’avion Rafale, dont 12 avions d’occasion et six nouveaux avions développés par Dassault Aviation. Ils devraient être livrés tous les deux ans à partir de ce mois-ci.L’acquisition fait partie d’un plan de modernisation de l’armée grecque, qui intervient pendant une période de relations pour la plupart difficiles avec la Turquie voisine. Les deux alliés de l’OTAN ont été à couteaux tirés dans une série de conflits, notamment des violations des frontières en mer Égée et en Méditerranée orientale, et ont été au bord de la guerre à trois reprises depuis le milieu des années 1970.“Cette acquisition renforcera davantage la capacité de combat et les défenses de l’armée de l’air et des forces armées, dont l’objectif principal est de protéger l’intégrité régionale et les droits souverains de notre patrie”, a déclaré Panagiotoboulos.Soulignant les liens de sécurité étroits entre la Grèce et la France, le ministre a déclaré que l’acquisition “démontre notre engagement à renforcer davantage non seulement nos relations bilatérales, mais aussi notre coopération pour la stabilité et la prospérité dans l’ensemble de la région de la Méditerranée orientale”.Eric Troppier, président-directeur général de Dassault Aviation, a décrit Rafael comme « un changeur de jeu stratégique » Force aérienne hellénique . Elle jouera un rôle actif dans la défense du leadership grec en tant que grande puissance régionale. ”