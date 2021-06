La Grande-Bretagne exhorte la France à postuler pour un poste post-Brexit France

Les citoyens britanniques en France sont invités à demander un permis de séjour post-Brexit avant minuit au milieu de la confusion et des nouvelles contradictoires quant à savoir si la date limite du 30 juin pour faire valoir leurs droits a été prolongée.

Un porte-parole du ministère français de l’Intérieur Confirmé la semaine dernière La date limite pour les demandes de nouveau permis a été prolongée à trois mois avec le message garantissant la résidence locale, la santé, l’emploi et d’autres droits.

Cela a été suivi par des informations sur les sites Web de plusieurs provinces locales selon lesquelles la date limite du 30 septembre avait été reportée. Bien que la référence au changement d’échéance ait été supprimée de certains, il est A de l’espace sur les autres.

Selon Groupe de campagne en Europe, Au moins six provinces ont déclaré avoir donné leur accord par courriel, et certaines disent que l’ajout de nouveaux permis ne sera obligatoire que le 1er janvier 2022, au lieu du 31 octobre.

Cependant, le gouvernement français n’a pas annoncé publiquement le changement et a déclaré à plusieurs reprises que l’ambassade britannique à Paris n’avait été informée d’aucune prolongation. Insiste sur la date limite Il était minuit le 30 juin.

Britanique L’Europe  La situation était “déroutante” et a ajouté: “Des sources officielles françaises ont dit aux gens qu’il y avait un délai de trois mois. Si c’est aujourd’hui la date limite, qu’arrivera-t-il demain à ceux qui auraient trois mois de plus pour postuler? “

“Nous appelons le ministère de l’Intérieur et l’ambassade à rendre la situation publique. C’est notre maison. Nous payons des impôts, nous investissons dans les communautés locales, elles valent mieux que cela. Personne ne devrait faire face à une misère non enregistrée du jour au lendemain.”

Aux termes de l’accord de retrait du Brexit, les citoyens britanniques qui résidaient légalement dans l’un des 27 États membres de l’Union européenne à la fin de la transition du Brexit de l’année dernière ont droit à la résidence permanente et protègent leurs droits fondamentaux.

Quatorze pays, dont l’Espagne, l’Allemagne, le Portugal et l’Italie, ont opté pour des organismes qui accordent automatiquement un nouveau statut de résidence post-Brexit aux Britanniques résidant légalement, sans risque de perdre leurs droits en cas de dépassement d’un délai administratif.

Les 13 autres ont opté pour un système en vertu duquel le Royaume-Uni devrait officiellement demander une nouvelle résidence – dont cinq – France, la Lettonie, le Luxembourg, Malte et les Pays-Bas – ont initialement fixé une date limite au 30 juin.

Le mois dernier, les Pays-Bas Prolongé son délai Le 1er octobre et le Luxembourg la semaine dernière ont retardé sa date butoir de six mois, laissant la Lettonie, Malte – et peut-être la France.

Selon les dernières statistiques officielles, Sur les 148 300 résidents britanniques en France, 140 900 (le nombre réel peut être plus élevé) ont demandé le nouveau permis. En Lettonie, 500 personnes sur 1 200 ont postulé et à Malte, 9 200 sur 13 600 personnes ont postulé. Le ministère français de l’Intérieur n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.