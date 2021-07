L’équipe américaine de basket-ball masculin a perdu contre la France 83-76, perdant aux Jeux olympiques pour la première fois depuis 2004 et pour la sixième fois dans l’histoire de la compétition.

Les hommes français ont bouleversé les hommes américains lorsqu’ils se sont à nouveau rencontrés en quarts de finale de la Coupe du monde de football dimanche, le premier jour d’un match par équipes au Saitama Super Stadium près de Tokyo, la capitale du Japon.

Pour la France, Evan Fornier a marqué 28 points, Rudy Cobert 14 points et Nando de Golo 13 points.

Jur Holiday pour les États-Unis avait 18 points, Pam Adebayo 12, Damien Lillard 11 et Kevin Durant 10 Américains – ils ne sont que 2-3 matchs cet été, et ces quatre premières expositions à Las Vegas ne signifient rien de plus.

“C’était bien, c’était bien”, a-t-il déclaré à l’agence de presse Reuters.

Les Américaines ont bien débuté la première mi-temps, menant 45-37 grâce à leurs prouesses défensives, mais la France a pris une avance de 25-11 dans le désastreux troisième quart.

Team USA a reculé pour prendre une brève avance au quatrième quart-temps, mais les Français ne sont pas partis et ont remporté leur première victoire olympique contre les États-Unis.

L’équipe gagnante en basket-ball a toujours été les États-Unis – ils ont maintenant un record de 138-6 et ont remporté l’or 15 fois depuis qu’ils ont rejoint le programme olympique en 1936 – avec plus de profondeur que tout autre pays avec leur classement NBA étoilé.

Mais leur dernière forme suggérait qu’atteindre le sommet de la scène ne serait pas aussi facile que par le passé, après avoir perdu deux matchs d’exhibition consécutifs ce mois-ci, une défaite surprise contre le Nigeria, 22e mondial.

Les arrangements ont été entravés par l’absence de joueurs en raison des éliminatoires de la NBA plus tard cette année et du transfert tardif en raison des essais et des blessures liés au COVID-19.

Cette défaite ne sortira pas les États-Unis du choc des médailles, mais elle supprimera essentiellement la marge d’erreur.

Les Américains affronteront l’Iran puis la République tchèque lors des deux derniers matchs du groupe A mercredi ; Gagnez ces deux-là, l’Amérique sera en quarts de finale.

En perdant un autre, les Américains ne peuvent même pas terminer dans les huit premiers du tournoi avec ces 12 équipes.