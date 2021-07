La France, Lillard, tente d’aider les États-Unis à remonter après avoir perdu contre Adebayo

Saitama, Japon – Damien Lillard était presque à plat ventre, essayant de sauver une possession qui ne pouvait pas être perdue par les États-Unis.

Non seulement il n’a pas pu récupérer le ballon après avoir glissé, mais quand il s’est étiré les jambes et a lancé par inadvertance le Français Evan Fornier, les choses ont encore empiré.

Avec 17 secondes à jouer, le trébuchement de Lillard a été l’une des images durables de la défaite des Américains 83-76 lors du match d’ouverture olympique. Maintenant, comme leur garde après cette chute, les États-Unis doivent se ressaisir.

“Je pense que nous sommes plus que capables de le faire”, a déclaré Lillard.

Lillard et Pam Adebayo ont déjà prouvé qu’ils pouvaient remonter après la déception de l’équipe nationale.

Les deux ont été coupés lors de tentatives précédentes de porter du rouge, du blanc et du bleu, mais sont devenus deux des joueurs les plus importants de l’équipe cette année. Ils étaient tous les deux dans le onze de départ dimanche et Adebayo était l’un des meilleurs joueurs américains, terminant avec 12 points et 10 rebonds.

Il pense que cela aurait dû arriver il y a deux ans.

La star de Miami Heat était en camp d’entraînement avec les Américains à Las Vegas, mais a été abandonnée par l’entraîneur Greg Bobovic avant le départ de l’équipe pour la Chine et a terminé septième de la Coupe du monde de basket-ball.

“Comme je l’ai toujours dit auparavant, je pense que j’aurais dû faire partie de l’équipe de Get-Temple”, a déclaré Adebayo. “Mais Pop et moi l’avons anéanti. J’ai travaillé sur mon jeu. Il a dit que je n’étais pas prêt, alors j’avais raison de prouver que j’aurais pu faire partie de l’équipe. C’est mon objectif, je l’ai fait.”

Adebayo a aidé le Heat à atteindre les finales de la NBA en 2020, et Popovich a convenu qu’il aurait peut-être dû construire une équipe de puissance avancée. Adebayo a accepté avec empressement quand il a eu sa deuxième chance deux ans plus tard.

Les mauvais sentiments de Lillard ont duré longtemps.

Il a été abandonné par les Américains peu de temps avant de partir pour l’Espagne en 2014 pour la Coupe du monde, ce qui a peut-être fait de Jerry Colongelo le meilleur joueur à être éliminé par les États-Unis depuis le début du programme de l’équipe nationale en 2005. Le All-Star Guard voulait revenir avant qu’il n’ait besoin de temps.

“Je ne me sentais pas coupé ou en surpoids, j’avais juste l’impression que le temps que je passais au bureau, je sentais qu’on ne me donnait pas une meilleure chance de construire une équipe ou de faire un look différent”, a déclaré Lillard. “C’est pourquoi J’avais un petit goût amer dans la bouche après avoir quitté l’équipe. Je pense que pendant quelques années j’ai décidé que ce n’était pas quelque chose que je voulais faire.

Cet été-là, les États-Unis ont placé Derrick Rose au-dessus de Lillard, lui permettant de revenir d’une blessure au genou de deux ans lors de la Coupe du monde. Rose a tiré 25% dans le match et a raté 18 des 19 3 points, il est donc facile de voir pourquoi Lillard pensait qu’il serait meilleur.

Les Américains avaient besoin de gardes de qualité en 2016 après que les All-Stars Stephen Curry, James Horton et Russell Westbrook se soient retirés du concept, mais Lillard n’a montré aucun intérêt pour ces Jeux olympiques. Il a dit qu’il pensait à jouer dans la Coupe du monde 2019, mais a décidé de passer.

Les officiels du basket-ball américain nomment généralement leur liste de 12 athlètes pendant les années olympiques, mais ont fait des coupes à quelques reprises avant les championnats du monde. À l’époque, ils ne voulaient pas, mais essayer de dire aux joueurs qu’il pourrait y en avoir à l’avenir est quelque chose qui devrait aller à Cologne.

“Cela n’arrive pas souvent aux joueurs de ce niveau, chaque joueur a sa propre façon de ne pas former une équipe”, a déclaré Colangelo.

“Il faut donc de la maturité, ne pas regarder en arrière, regarder vers l’avenir et vouloir avoir la possibilité de profiter de la prochaine opportunité. Ces deux joueurs sont différents, mais en fin de compte, c’est la décision qu’ils ont tous les deux prise.”

A partir de mercredi contre l’Iran, les Américains devraient mieux jouer si ces résultats sont payés en or.

“Le prochain est très important”, a déclaré Lillard.

On dirait quelqu’un qui a compris la seconde chance.