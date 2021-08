La France et l’Allemagne dominent les courses par équipes de la Wild Water Classic avec deux victoires chacune

L’Allemagne a remporté deux médailles d’or dans la course classique par équipes aux Championnats d’Europe de canoë-kayak à Lyon, et la France a remporté deux fois.

Le trio allemand de Norman Weber, Tim Heilinger et Ole Schwarz a convaincu les vainqueurs de la C1 de terminer le parcours plus de 20 secondes avant le vice-champion dans l’une des scènes les plus glamour d’Espagne.

Weber et Heilinger ont terminé respectivement deuxième et troisième dans la course classique personnelle d’hier.

Les Français Quentin Tazor, Stephen Andamaria et Etienne Claude ont terminé le parcours de 5,8 km aujourd’hui, avec l’équipe tchèque troisième, dont le champion d’Europe individuel Andrzej Rolenk.

L’équipe masculine de l’étape Allemagne-France-République tchèque K1 Classic s’est reflétée dans le même ordre lors de la finale, avec Marcel Buffler, Finn Hartstein et Andreas Heilinger qui l’ont emporté.

La France a cependant remporté la course C2 masculine – en moins de 0,6 seconde.

Les Français ont commencé à l’auberge Ventaciera et ont terminé en 20 minutes 33,03 secondes dans le village de Sabro – juste avant le temps de la République tchèque de 20 : 33,59.

L’Allemagne a atteint les trois premiers, mais il a fallu plus d’une minute.

La victoire française a été remportée dans le K1 féminin, l’équipe composée de Liz Vineet, Benicia Dubras et Pauline Freslon arrêtant le chrono à 20 : 23,96 et remportant une nouvelle victoire en moins d’une seconde.

L’équipe tchèque a terminé deuxième en 20 : 24,79, tandis que l’Allemagne a terminé troisième.

Demain se concentrera sur les courses individuelles de sprint.