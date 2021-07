La France et la Grande-Bretagne bloquent les patrouilles et empêchent l’immigration illégale

PARIS : La France et le Royaume-Uni ont convenu de stationner davantage de policiers sur les côtes françaises et d’investir dans des technologies de détection pour empêcher les bateaux transportant des immigrants illégaux d’atteindre les côtes britanniques, ont-ils déclaré mardi dans un communiqué conjoint.La France tente de doubler le nombre de policiers sur sa côte nord, entre les villes de Bologne et Dunkerque et autour du port de Dieppe, ainsi que de renforcer les patrouilles aériennes et de cibler les petits bateaux pour des tentatives dangereuses. Canal Traversée.La Grande-Bretagne aidera à financer ces mesures, notamment en finançant davantage de refuges pour immigrés en France et en investissant 0,7 62,7 millions entre 2021 et 2022, selon le ministre français de l’Intérieur Gerald Durman et son adversaire britannique. Prithi Patel La France a déclaré qu’elle avait bloqué la plupart des canots transportant plus de 7 500 personnes depuis l’année dernière, y compris la plupart des mesures du côté français pour empêcher les bateaux de partir.Lundi, au moins 430 migrants, dont des femmes et de jeunes enfants, ont traversé la Manche pour entrer au Royaume-Uni, un seul jour le Bureau à domicile Mentionné.Au moins 8 452 sont maintenant passés Chaîne anglaise Selon les données compilées, les petits bateaux de cette année, plus que le total pour 2020 B.A. Agence de presse mardi soir.Le rapport indique que la Grande-Bretagne s’efforce de rendre le pays moins attrayant pour les demandeurs d’asile et de mettre en œuvre des mesures telles que l’immigration illégale et des sanctions contre ceux qui l’aident.La France a également déclaré qu’elle enverrait davantage de policiers pour patrouiller ses frontières avec l’Espagne et l’Italie. (1 $ = 7 0,7339)