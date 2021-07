Les procureurs français ont ouvert une enquête sur quatre détaillants internationaux de mode en Chine, soupçonnés de dissimulation de crimes contre l’humanité. Xinjiang La matière première des produits fabriqués à l’aide de main-d’œuvre ouïghoure obligatoire.

Des sources judiciaires ont confirmé vendredi aux médias français qu’Uniclo était impliquée dans l’enquête France, appartenant à des détaillants rapides ; Index, propriété de Zara et Pershka; SMCB, propriétaire des marques de mode françaises, Sandro et Maje ; Et l’entreprise de chaussures Sketchers.

Révélé par Site d’enquête MediapartL’enquête fait suite à des plaintes déposées début avril par des militants, dont le groupe anti-corruption Sherpa, une organisation ouïghoure européenne et un captif ouïghour au Xinjiang.

La plainte conjointe était principalement basée sur un rapport de l’organisation bénévole australienne ASPI sur le recours au travail forcé dans l’industrie du vêtement. “Les sociétés multinationales ne devraient pas profiter sans punition du travail forcé des Ouïghours.” Sherpa a tweeté.

Le traitement par la Chine des minorités majoritairement musulmanes et turcophones du Xinjiang, qui représentent moins de 25 millions de personnes dans la région occidentale, est devenu une source majeure de conflit diplomatique entre Pékin et l’Occident.

Plus d’un million de personnes, principalement estimées par des experts des Nations Unies et des groupes de défense des droits உய்குர்கள் Et d’autres minorités musulmanes ont été détenues dans de vastes camps au Xinjiang ces dernières années. La Chine nie toutes les allégations d’abus dans la région.

Les ex-prisonniers affirment avoir été soumis à une formation et à des abus idéologiques, et des groupes de défense des droits affirment que la Chine a d’abord nié leur existence avant de les appeler “centres de formation professionnelle” visant à lutter contre le terrorisme – en tant que source de travail à bas salaire.

Amnesty International a publié ce mois-ci plus de 50 récits de Ouïghours, de Kazakhs et d’autres minorités ethniques musulmanes qui ont été détenus et torturés au Xinjiang, affirmant qu’il est devenu un “paysage infernal dystopique” pour des centaines de milliers de musulmans.

Plusieurs marques internationales de vêtements, dont Burberry, Uniclo, H&M, Nike et Adidas, ont promis de boycotter le coton du Xinjiang l’année dernière et ont depuis été frappées par des appels au boycott de leurs produits en Chine.

Inditex a nié les allégations, mais a déclaré qu’il coopérerait pleinement avec l’enquête française. “Nous sommes intolérants à toutes les formes de travail forcé et avons développé des politiques et des procédures pour garantir que cette pratique n’a pas lieu dans notre chaîne d’approvisionnement”, a-t-il déclaré.

Le SMCP a également déclaré qu’il coopérait avec les autorités françaises, mais prouverait que les allégations étaient fausses, affirmant qu’il “travaillait avec des fournisseurs du monde entier … il n’y a aucun fournisseur direct dans la région mentionné dans la presse”.

Fast Retailer, basé à Tokyo, n’a pas encore été contacté par les autorités françaises, mais a déclaré qu’il coopérait pleinement pour “réaffirmer qu’il n’y a pas de travail forcé dans nos chaînes d’approvisionnement”, tandis que Sketchers n’a pas commenté Reuters sur l’affaire en cours.

Mars États-Unis, UE, Royaume-Uni et Canada Pékin a immédiatement riposté en imposant des sanctions collectives à de hauts responsables chinois pour les violations des droits humains et la détention à grande échelle de musulmans ouïghours au Xinjiang.