La France, championne en titre, a perdu contre Kylian Mbabane, blessé, 1-1 en Ukraine lors des éliminatoires de la Coupe du monde samedi, mais l’Europe est restée dans le groupe D.

Mykola Shabarenko a marqué son premier but international pour l’Ukraine des 20 mètres juste avant la demi-heure.

Anthony Marshall a égalisé après la pause suite à la formation de Kingsley Common et Adrian Robbie. Il s’agit du deuxième but international de Marshall, cinq ans et trois jours après la grève de Manchester United plus tôt lors du match amical contre l’Italie.

Mbappé a quitté la France avec un problème au mollet après avoir joué 1-1 lors d’un match nul avec la Bosnie-Herzégovine mercredi.

L’Ukraine a fait match nul en France en mars.

La France est la suivante avec neuf points en cinq matches et la Finlande est la suivante avec cinq points en trois matches, avec une victoire 1-1 face au Kazakhstan par Joel Bozanbalo.

L’Ukraine a cinq points en cinq matches, tandis que la Bosnie et le Kazakhstan ont deux points chacun.

Seuls les vainqueurs des équipes se qualifient directement pour la Coupe du monde. Les finissants de la deuxième place font face aux séries éliminatoires.

De plus, le Portugal a remporté la Coupe du monde 2022 3-1 contre le Qatar malgré la disparition de Cristiano Ronaldo.

Voir l’activité dans d’autres groupes :

Groupe A

Alexander Mitrovic a marqué deux fois, alors que la Serbie battait le Luxembourg 4-1, tandis que le Portugal égalisait avec 10 points. Mitrovic a marqué 43 buts en 65 matches avec la Serbie.

L’Irlande et l’Azerbaïdjan ont pris les premiers points 1-1, Shane Duffy menant le tirage au sort tardif pour l’Irlande.

Groupe f

La demi-finale du Championnat d’Europe a vu le Danemark prolonger un début de qualification parfait avec une victoire 1-0 sur les îles Féroé suite à un but de Jonas Wind.

Israël a battu l’Autriche 5-2 et l’Ecosse a battu la Moldavie 1-0.

Le Danemark compte 15 points, Israël 10, l’Écosse huit et l’Autriche sept, les îles Féroé et la Moldavie un chacun.

Groupe G

Memphis Debe a marqué un doublé et les Pays-Bas ont battu le Monténégro 4-0 pour battre Gibraltar 3-0 et terminer deuxième derrière la Turquie.

Il s’agit du premier match de son troisième passage par Louis van Gaal en tant qu’entraîneur des Pays-Bas.

Earling Holland a converti le penalty de la Norvège 2-0 en Lettonie, augmentant ses neuf buts en 14 matchs pour son équipe nationale – exactement un an après le premier but de la Norvège.

Turquie 11 points, Pays-Bas et Norvège 10 points chacun, Monténégro sept points, Lettonie quatre points et Gibraltar zéro.

Groupe H

Marcelo Prosovic bat la Croatie 1-0 en fin de match pour battre la Slovaquie et domine le groupe avec la Russie.

La Russie mène par une différence de buts, battant Chypre 2-0 avec des buts d’Alexander Yorkin et Rifat Gemaletino.

De plus, la Slovénie a battu Malte sur une pénalité en première mi-temps de Sandy Lowrich.

La Russie et la Croatie ont chacune 10 points, la Slovénie sept et la Slovaquie six. Malte et Chypre quatre chacun.

