La France comprend sept joueurs qui n’étaient pas inclus dans l’équipe pour le Wallaby Test

L’équipe de 23 joueurs qui affrontera l’Australie à Brisbane le 7 juillet comprend sept joueurs qui ne faisaient pas partie de l’équipe de France, dont le talonneur Keaton Barlot et l’arrière Melvin Zaminet.

Le premier des trois essais a été déplacé à Long Park à Brisbane le 7 juillet à la suite du verrouillage COVID-19 de deux semaines à Sydney. Brisbane accueillera le troisième et dernier test le 17 juillet, avec le deuxième test le 13 juillet à Melbourne.

Le flanker Anthony Jellonch, qui compte neuf sélections de test, sera le capitaine de l’équipe inexpérimentée. Le joueur le plus expérimenté de l’équipe est l’ailier Damien Bennett avec 23 sélections.



Jellonch, Bennett et le centre Arthur Vincent sont les seuls joueurs à avoir perdu le dernier match des Six Nations de France contre l’Écosse en mars et l’ont remis au Pays de Galles.

L’entraîneur Fabian Caldy a nommé une équipe inexpérimentée après que plusieurs joueurs de premier choix ont disputé la finale du TOP 14 le week-end dernier. En raison des protocoles COVID-19 en Australie, il y avait peu de temps pour les impliquer dans le premier test.

Des soldats français sont arrivés dans le pays le mois dernier, mais ont été contraints de s’isoler pendant 14 jours. La veille du match, ils quitteront Sydney pour Brisbane.

Équipe de France pour l’Australie :

XV de départ :

Melvin Zaminette, Damien Bennett, Arthur Vincent, Jonathan Dandy, Cabin Villier, Louis Carbonell, Baptist Coolwood, Jean-Baptist Cross, Cayden Barlow, Temba Pompeo, Gillian Geracio, Romain Davofon, (

Alternatives :

Anthony Edrillard, Quentin Walker, Sibley Foletia, Florent Vonwerberg, Baptiste Besanty, Cameron Voki, Teddy Iribaran, Anthony Pout Thier