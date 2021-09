La France commence à gérer les boosters Covid-19 pour les 65+, avec des conditions de santé « de base » | Nouvelles du monde

Au milieu de la propagation du type Delta de Covit-19, la France a commencé mercredi à proposer des vaccins de rappel aux personnes de plus de 65 ans et à celles ayant des problèmes de santé de base. Rapports.

Cependant, les personnes qui ont reçu une deuxième dose de vaccin Pfizer-Bioendech ou Moderna il y a au moins six mois ne peuvent recevoir que des rappels. Les deux vaccins suivent un schéma à deux doses et sont basés sur la technologie de l’ARNm. En outre, les personnes qui ont été vaccinées avec le vaccin à dose unique Johnson et Johnson jusqu’à présent recevront un rappel de Pfizer au moins quatre semaines après la première vaccination, selon l’Associated Press.

Pendant ce temps, la campagne de rappel a commencé dans les maisons de soins infirmiers à travers le pays le 12 septembre, a rapporté l’Associated Press, citant le ministère de la Santé du pays. Environ 18 millions de personnes sont éligibles pour la dose de rappel. La France est devenue le premier grand pays européen à commencer à vacciner ses citoyens avec une dose de rappel, suivie par de nombreux pays d’Europe.

Plus tôt le 24 août, la Commission nationale de la santé (HAS) a annoncé ses recommandations concernant le programme de rappel. Il a déclaré que la quatrième vague de Covit-19 se poursuivait dans le pays et qu’elle était due à la variation delta. “La HAS considère qu’il n’y a pas assez d’arguments pour recommander une dose de rappel d’un vaccin plutôt qu’un autre, et que les deux vaccins ARNm disponibles pourraient être plus efficaces contre les formes sévères de Covit-19 liées au delta. Variation”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. .

Le programme de rappel commence en France puisque 70 % des adultes sont complètement vaccinés dans l’UE. Au 1er septembre, 76,3% de la population française avait été vaccinée avec au moins une dose, tandis que 61,8% avaient été entièrement vaccinées, selon les données du tableau de bord du vaccin Covid-19 du Centre européen de contrôle et de contrôle des maladies (ECDC).

De manière significative, l’Organisation mondiale de la santé était avant ont exprimé leurs inquiétudes Certains pays ne fournissent même pas la première dose à leur population sur les programmes de rappel dans les pays qui disposent d’armes vaccinales adéquates. De nombreux experts de l’OMS ont déjà exprimé leur inquiétude quant à la répartition égale des vaccins dans le monde, et les données actuelles n’indiquent pas la nécessité d’un rappel.